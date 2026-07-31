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35 साल की हुईं कियारा आडवाणी, एक्ट्रेस की इन 10 सबसे स्टाइलिश तस्वीरों पर लट्टू हो जाएंगे
'कबीर सिंह', 'शेरशाह' और 'भूल भुलैया 2' जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली कियारा आडवाणी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आइए बर्थडे गर्ल के 10 सबसे स्टाइलिश लुक्स देखते हैं.
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी 31 जुलाई को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ कियारा अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. वेस्टर्न आउटफिट्स से लेकर ट्रेडिशनल लुक्स तक, कियारा हर अंदाज में फैंस का दिल जीत लेती हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :Kiara Advani 'Toxic'
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