बर्थडे गर्ल कियारा आडवाणी बला की खूबसूरत हैं. वो हर लुक में कहर ढाती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, श्रद्धा का हर अंदाज देखने लायक होता है. फिल्मों में शानदार एक्टिंग के साथ-साथ कियारा अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से भी फैंस का दिल जीतती रहती हैं.