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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड35 साल की हुईं कियारा आडवाणी, एक्ट्रेस की इन 10 सबसे स्टाइलिश तस्वीरों पर लट्टू हो जाएंगे

35 साल की हुईं कियारा आडवाणी, एक्ट्रेस की इन 10 सबसे स्टाइलिश तस्वीरों पर लट्टू हो जाएंगे

'कबीर सिंह', 'शेरशाह' और 'भूल भुलैया 2' जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली कियारा आडवाणी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आइए बर्थडे गर्ल के 10 सबसे स्टाइलिश लुक्स देखते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Jul 2026 12:32 PM (IST)
'कबीर सिंह', 'शेरशाह' और 'भूल भुलैया 2' जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली कियारा आडवाणी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आइए बर्थडे गर्ल के 10 सबसे स्टाइलिश लुक्स देखते हैं.

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी 31 जुलाई को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ कियारा अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. वेस्टर्न आउटफिट्स से लेकर ट्रेडिशनल लुक्स तक, कियारा हर अंदाज में फैंस का दिल जीत लेती हैं.

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बर्थडे गर्ल कियारा आडवाणी बला की खूबसूरत हैं. वो हर लुक में कहर ढाती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, श्रद्धा का हर अंदाज देखने लायक होता है. फिल्मों में शानदार एक्टिंग के साथ-साथ कियारा अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से भी फैंस का दिल जीतती रहती हैं.
बर्थडे गर्ल कियारा आडवाणी बला की खूबसूरत हैं. वो हर लुक में कहर ढाती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, श्रद्धा का हर अंदाज देखने लायक होता है. फिल्मों में शानदार एक्टिंग के साथ-साथ कियारा अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से भी फैंस का दिल जीतती रहती हैं.
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किराया का हर लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है. फैंस उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठते हैं. कियारा हर स्टाइल को बेहद ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं.
किराया का हर लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है. फैंस उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठते हैं. कियारा हर स्टाइल को बेहद ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं.
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कियारा का फैशन सेंस भी काफी यूनिक है. वो ट्रेंड्स को फॉलो करने के साथ-साथ अपना अलग स्टाइल स्टेटमेंट भी बनाती हैं. यही वजह है कि फैंस उन्हें बॉलीवुड की स्टाइल आइकन्स में से एक मानते हैं.
कियारा का फैशन सेंस भी काफी यूनिक है. वो ट्रेंड्स को फॉलो करने के साथ-साथ अपना अलग स्टाइल स्टेटमेंट भी बनाती हैं. यही वजह है कि फैंस उन्हें बॉलीवुड की स्टाइल आइकन्स में से एक मानते हैं.
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एथनिक रेडिशन से लेकर मॉडर्न वेस्टर्न आउटफिट्स तक, कियारा का हर लुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है.
एथनिक रेडिशन से लेकर मॉडर्न वेस्टर्न आउटफिट्स तक, कियारा का हर लुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है.
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कियारा के कैजुअल आउटफिट्स भी काफी ट्रेंडी होते हैं. उनका सिंपल स्टाइल भी फैशन गोल्स देता है.
कियारा के कैजुअल आउटफिट्स भी काफी ट्रेंडी होते हैं. उनका सिंपल स्टाइल भी फैशन गोल्स देता है.
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कियारा अपने कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस लुक्स से साबित करती हैं कि वो फैशन के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं.
कियारा अपने कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस लुक्स से साबित करती हैं कि वो फैशन के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं.
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रेड कार्पेट पर कियारा अपने स्टाइलिश गाउन और यूनिक फैशन चॉइस से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं.
रेड कार्पेट पर कियारा अपने स्टाइलिश गाउन और यूनिक फैशन चॉइस से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं.
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कियारा आडवाणी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 35.8 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं.
कियारा आडवाणी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 35.8 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी जल्द ही फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी. इस पीरियड गैंगस्टर ड्रामा में सुपरस्टार यश लीड रोल में हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी जल्द ही फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी. इस पीरियड गैंगस्टर ड्रामा में सुपरस्टार यश लीड रोल में हैं.
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'टॉक्सिक' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं. फिल्म में कियारा अपने ग्लैमरस अंदाज का तड़का लगाने वाली हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
'टॉक्सिक' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं. फिल्म में कियारा अपने ग्लैमरस अंदाज का तड़का लगाने वाली हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 31 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani 'Toxic'

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