कौन थीं रावण की मां कैकसी? रणबीर कपूर की 'रामायण' में ये एक्ट्रेस निभा रही हैं अहम किरदार

रावण के जीवन में उसकी मां कैकसी का गहरा प्रभाव था. कहा जाता है कि कैकसी ने ही रावण को सबसे शक्तिशाली राजा बनने की प्रेरणा दी थी. साथ ही, उन्होंने उसे भगवान शिव की भक्ति के लिए भी प्रेरित किया, जिसके बाद रावण शिव का परम भक्त बन गया.