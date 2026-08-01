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कौन थीं रावण की मां कैकसी? रणबीर कपूर की 'रामायण' में ये एक्ट्रेस निभा रही हैं अहम किरदार
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में रावण की मां कैकसी का किरदार भी खूब चर्चा में है. आइए जानते हैं कैकसी कौन थीं और इस अहम भूमिका में कौन-सी एक्ट्रेस नजर आएंगी.
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. 30 जुलाई को रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छा गया और इसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म में लंकापति रावण का किरदार साउथ सुपरस्टार यश निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मां कैकसी के रोल में कौन-सी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं?
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Published at : 01 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor :Ramayana
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