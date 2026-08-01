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कौन थीं रावण की मां कैकसी? रणबीर कपूर की 'रामायण' में ये एक्ट्रेस निभा रही हैं अहम किरदार

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में रावण की मां कैकसी का किरदार भी खूब चर्चा में है. आइए जानते हैं कैकसी कौन थीं और इस अहम भूमिका में कौन-सी एक्ट्रेस नजर आएंगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Aug 2026 01:32 PM (IST)
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में रावण की मां कैकसी का किरदार भी खूब चर्चा में है. आइए जानते हैं कैकसी कौन थीं और इस अहम भूमिका में कौन-सी एक्ट्रेस नजर आएंगी.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. 30 जुलाई को रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छा गया और इसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म में लंकापति रावण का किरदार साउथ सुपरस्टार यश निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मां कैकसी के रोल में कौन-सी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं?

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रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म में रावण (यश) की मां कैकसी का अहम किरदार साउथ की दिग्गज एक्ट्रेस और नेशनल अवॉर्ड विजेता शोभना निभा रही हैं.
रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म में रावण (यश) की मां कैकसी का अहम किरदार साउथ की दिग्गज एक्ट्रेस और नेशनल अवॉर्ड विजेता शोभना निभा रही हैं.
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फिल्म के ट्रेलर में भी शोभना की कैकसी के रूप में छोटी-सी झलक देखने को मिली थी. हालांकि, उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था, लेकिन उनके दमदार लुक ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
फिल्म के ट्रेलर में भी शोभना की कैकसी के रूप में छोटी-सी झलक देखने को मिली थी. हालांकि, उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था, लेकिन उनके दमदार लुक ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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पौराणिक कथाओं के अनुसार, कैकसी राक्षसराज सुमाली और उनकी पत्नी केतुमती की पुत्री थीं. सुमाली चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी दुनिया के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष से हो, ताकि उनकी संतान असाधारण बल और बुद्धि वाली हो.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, कैकसी राक्षसराज सुमाली और उनकी पत्नी केतुमती की पुत्री थीं. सुमाली चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी दुनिया के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष से हो, ताकि उनकी संतान असाधारण बल और बुद्धि वाली हो.
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सुमाली और केतुमती की बेटी कैकसी की शादी महर्षि विश्रवा से हुआ था. दोनों की चार संतानें हुईं- रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा. रामायण की कहानी में इन चारों की अहम भूमिका है.
सुमाली और केतुमती की बेटी कैकसी की शादी महर्षि विश्रवा से हुआ था. दोनों की चार संतानें हुईं- रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा. रामायण की कहानी में इन चारों की अहम भूमिका है.
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रावण के जीवन में उसकी मां कैकसी का गहरा प्रभाव था. कहा जाता है कि कैकसी ने ही रावण को सबसे शक्तिशाली राजा बनने की प्रेरणा दी थी. साथ ही, उन्होंने उसे भगवान शिव की भक्ति के लिए भी प्रेरित किया, जिसके बाद रावण शिव का परम भक्त बन गया.
रावण के जीवन में उसकी मां कैकसी का गहरा प्रभाव था. कहा जाता है कि कैकसी ने ही रावण को सबसे शक्तिशाली राजा बनने की प्रेरणा दी थी. साथ ही, उन्होंने उसे भगवान शिव की भक्ति के लिए भी प्रेरित किया, जिसके बाद रावण शिव का परम भक्त बन गया.
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साउथ सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस और पद्म श्री/पद्म भूषण से सम्मानित शोभना फिल्म 'रामायण' में रावण की मां कैकसी का अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. सोशल मीडिया पर शोभना के इस किरदार को लेकर काफी चर्चा हो रही है.
साउथ सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस और पद्म श्री/पद्म भूषण से सम्मानित शोभना फिल्म 'रामायण' में रावण की मां कैकसी का अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. सोशल मीडिया पर शोभना के इस किरदार को लेकर काफी चर्चा हो रही है.
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शोभना भारतीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम हैं. उन्होंने अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है. मलयालम के अलावा इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया है.
शोभना भारतीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम हैं. उन्होंने अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है. मलयालम के अलावा इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया है.
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शानदार अभिनय और क्लासिकल डांस के लिए मशहूर शोभना पिछली बार ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थुदारुम' में भी नजर आई थीं. इस फिल्म के हीरो मोहनलाल हैं.
शानदार अभिनय और क्लासिकल डांस के लिए मशहूर शोभना पिछली बार ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थुदारुम' में भी नजर आई थीं. इस फिल्म के हीरो मोहनलाल हैं.
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बता दें, फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे रिलीज किया गया. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर आएगा. वहीं दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज होगा.
बता दें, फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे रिलीज किया गया. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर आएगा. वहीं दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज होगा.
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फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. यश इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं.
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. यश इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं.
Published at : 01 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana

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