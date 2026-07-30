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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'राम' बन छाए रणबीर, 'रावण' बने यश ने लूटी महफिल, 'रामायण' में कौन निभा रहा कौन सा किरदार?

'राम' बन छाए रणबीर, 'रावण' बने यश ने लूटी महफिल, 'रामायण' में कौन निभा रहा कौन सा किरदार?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. आइए जानते हैं कि इस मेगा बजट फिल्म में कौन-सा स्टार किस किरदार में नजर आएगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jul 2026 02:07 PM (IST)
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. आइए जानते हैं कि इस मेगा बजट फिल्म में कौन-सा स्टार किस किरदार में नजर आएगा.

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' का धांसू ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. ट्रेलर की शानदार झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और दर्शक फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं.

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फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के किरदार में नजर आएंगे. इस रोल के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस पर खास मेहनत की और तीरंदाजी की ट्रेनिंग भी ली. इस रोल में रणबीर को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं और उनसे काफी उम्मीदें भी हैं.
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के किरदार में नजर आएंगे. इस रोल के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस पर खास मेहनत की और तीरंदाजी की ट्रेनिंग भी ली. इस रोल में रणबीर को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं और उनसे काफी उम्मीदें भी हैं.
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इस मेगा बजट फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश लंकापति रावण के किरदार में नजर आएंगे. 'केजीएफ' स्टार यश इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं. ट्रेलर में उनके दमदार लुक और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस की खूब तारीफ हो रही है. रावण के अवतार में यश ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली है.
इस मेगा बजट फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश लंकापति रावण के किरदार में नजर आएंगे. 'केजीएफ' स्टार यश इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं. ट्रेलर में उनके दमदार लुक और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस की खूब तारीफ हो रही है. रावण के अवतार में यश ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली है.
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फिल्म 'रामायण' में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. ट्रेलर में उनका शांत और सरल अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. इस भूमिका में साई पल्लवी को देखने के लिए फैंस भी काफी उत्साहित हैं.
फिल्म 'रामायण' में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. ट्रेलर में उनका शांत और सरल अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. इस भूमिका में साई पल्लवी को देखने के लिए फैंस भी काफी उत्साहित हैं.
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फिल्म 'रामायण' में रवि दुबे भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. ट्रेलर में उनके लुक और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की खूब चर्चा हो रही है. इस खास भूमिका में रवि दुबे को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.
फिल्म 'रामायण' में रवि दुबे भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. ट्रेलर में उनके लुक और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की खूब चर्चा हो रही है. इस खास भूमिका में रवि दुबे को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.
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फिल्म 'रामायण' में रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी. ट्रेलर में उनके लुक की झलक देखने को मिली है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.
फिल्म 'रामायण' में रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी. ट्रेलर में उनके लुक की झलक देखने को मिली है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.
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फिल्म में लारा दत्ता राजा दशरथ की पत्नी और भगवान श्रीराम की सौतेली मां कैकेयी के किरदार में नजर आएंगी. ट्रेलर में उनका शाही अंदाज और दमदार लुक चर्चा में है. इस अहम भूमिका में उन्हें देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.
फिल्म में लारा दत्ता राजा दशरथ की पत्नी और भगवान श्रीराम की सौतेली मां कैकेयी के किरदार में नजर आएंगी. ट्रेलर में उनका शाही अंदाज और दमदार लुक चर्चा में है. इस अहम भूमिका में उन्हें देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.
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फिल्म 'रामायण' में अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में नजर आएंगे. खास बात ये है कि रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान श्रीराम का यादगार किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस बार श्रीराम के पिता की भूमिका निभाते दिखाई देंगे.
फिल्म 'रामायण' में अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में नजर आएंगे. खास बात ये है कि रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान श्रीराम का यादगार किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस बार श्रीराम के पिता की भूमिका निभाते दिखाई देंगे.
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'रामायण' में भगवान राम के भाई भरत का किरदार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आदिनाथ कोठारे निभा रहे हैं. वहीं, भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के किरदार के लिए नितीश शर्मा को चुना गया है.
'रामायण' में भगवान राम के भाई भरत का किरदार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आदिनाथ कोठारे निभा रहे हैं. वहीं, भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के किरदार के लिए नितीश शर्मा को चुना गया है.
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फिल्म 'रामायण' में शीबा चड्ढा मंथरा के किरदार में नजर आएंगी. ट्रेलर में उनके लुक ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. रामायण की कहानी में मंथरा का किरदार बेहद अहम माना जाता है और इस भूमिका में शीबा चड्ढा को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.
फिल्म 'रामायण' में शीबा चड्ढा मंथरा के किरदार में नजर आएंगी. ट्रेलर में उनके लुक ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. रामायण की कहानी में मंथरा का किरदार बेहद अहम माना जाता है और इस भूमिका में शीबा चड्ढा को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.
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'रामायण' में विवेक ओबेरॉय विद्युतजिह्वा के किरदार में नजर आएंगे. विद्युतजिह्वा शूर्पणखा के पति थे. ट्रेलर में उनके लुक ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है और फैंस उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए उत्साहित हैं.
'रामायण' में विवेक ओबेरॉय विद्युतजिह्वा के किरदार में नजर आएंगे. विद्युतजिह्वा शूर्पणखा के पति थे. ट्रेलर में उनके लुक ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है और फैंस उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए उत्साहित हैं.
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फिल्म 'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. हालांकि, ट्रेलर में उनकी झलक नहीं दिखाई गई, जिससे कई फैंस थोड़े निराश नजर आए. इसके बावजूद सभी को उम्मीद है कि फिल्म में उनका दमदार अवतार देखने को मिलेगा.हालांकि ट्रेलर में एक्टर के किरदार को रिवील नहीं किया गया है.
फिल्म 'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. हालांकि, ट्रेलर में उनकी झलक नहीं दिखाई गई, जिससे कई फैंस थोड़े निराश नजर आए. इसके बावजूद सभी को उम्मीद है कि फिल्म में उनका दमदार अवतार देखने को मिलेगा.हालांकि ट्रेलर में एक्टर के किरदार को रिवील नहीं किया गया है.
Published at : 30 Jul 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Yash :Ramayana

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