फिल्म 'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. हालांकि, ट्रेलर में उनकी झलक नहीं दिखाई गई, जिससे कई फैंस थोड़े निराश नजर आए. इसके बावजूद सभी को उम्मीद है कि फिल्म में उनका दमदार अवतार देखने को मिलेगा.हालांकि ट्रेलर में एक्टर के किरदार को रिवील नहीं किया गया है.