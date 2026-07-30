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'राम' बन छाए रणबीर, 'रावण' बने यश ने लूटी महफिल, 'रामायण' में कौन निभा रहा कौन सा किरदार?
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. आइए जानते हैं कि इस मेगा बजट फिल्म में कौन-सा स्टार किस किरदार में नजर आएगा.
रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' का धांसू ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. ट्रेलर की शानदार झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और दर्शक फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 02:07 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Yash :Ramayana
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