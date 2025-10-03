एक्सप्लोरर
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पति संग आलिया, कैटरीना सहित बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस जैसा दें पोज, देखने वाले देखते रह जाएंगे
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पति संग स्पेशल फोटोशूट कराने की सोच रही हैं और अगर आप पोजेस को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप बॉलीवुड के इन कपल्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
हर सुहागिन महिला करवाचौथ के व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं और इसे खास बनाने के लिए खूब तैयारियां भी करती हैं. पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले इस व्रत पर महिलाओं के कपड़ों से लेकर जूलरी और मेकअप तक सबकुछ बेहद खास होता है. वहीं सोलाह ऋंगार करने के बाद महिलाओं को फोटो क्लिक कराने का भी खूब शौक होता है और वे अपने पति संग खूब फोटोशूट कराती हैं. ऐसे अगर आप भी इस साल करवा चौथ पर पति संग फोटोशूट क्लिक कराने के लिए अलग अलग पोज सर्च कर रही हैं तो आप इन बॉलीवुड कपल के शानदार पोज कॉपी कर सकती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 11:56 AM (IST)
