Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पति संग आलिया, कैटरीना सहित बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस जैसा दें पोज, देखने वाले देखते रह जाएंगे

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पति संग आलिया, कैटरीना सहित बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस जैसा दें पोज, देखने वाले देखते रह जाएंगे

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पति संग स्पेशल फोटोशूट कराने की सोच रही हैं और अगर आप पोजेस को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप बॉलीवुड के इन कपल्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 03 Oct 2025 12:00 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पति संग स्पेशल फोटोशूट कराने की सोच रही हैं और अगर आप पोजेस को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप बॉलीवुड के इन कपल्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

हर सुहागिन महिला करवाचौथ के व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं और इसे खास बनाने के लिए खूब तैयारियां भी करती हैं. पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले इस व्रत पर महिलाओं के कपड़ों से लेकर जूलरी और मेकअप तक सबकुछ बेहद खास होता है. वहीं सोलाह ऋंगार करने के बाद महिलाओं को फोटो क्लिक कराने का भी खूब शौक होता है और वे अपने पति संग खूब फोटोशूट कराती हैं. ऐसे अगर आप भी इस साल करवा चौथ पर पति संग फोटोशूट क्लिक कराने के लिए अलग अलग पोज सर्च कर रही हैं तो आप इन बॉलीवुड कपल के शानदार पोज कॉपी कर सकती हैं.

1/7
करवा चौथ के मौके पर सजधज कर पति का हाथ थामे हुए आप परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के इस पोज को कॉपी कर सकती हैं.
करवा चौथ के मौके पर सजधज कर पति का हाथ थामे हुए आप परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के इस पोज को कॉपी कर सकती हैं.
2/7
आप करवाचौथ के फोटोशूट के लिए सोनाक्षी और जहीर इकबाल के इस पोज से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. फोटो में जहीर सोनाक्षी के माथे पर प्यार से किस कर रहे हैं. इस पोज को कॉपी कर आप भी अपने करवाचौथ को यादगार बना सकती हैं.
आप करवाचौथ के फोटोशूट के लिए सोनाक्षी और जहीर इकबाल के इस पोज से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. फोटो में जहीर सोनाक्षी के माथे पर प्यार से किस कर रहे हैं. इस पोज को कॉपी कर आप भी अपने करवाचौथ को यादगार बना सकती हैं.
3/7
पति के सीने पर हाथ रख कर तस्वीर क्लिक कराना सबसे प्यारा एहसास है. आप भी करीना कपूर और सैफ अली खान के इस पोज को कॉपी कर करवाचौथ के मौके पर एक दूसरे पर प्यार लुटा सकते हैं.
पति के सीने पर हाथ रख कर तस्वीर क्लिक कराना सबसे प्यारा एहसास है. आप भी करीना कपूर और सैफ अली खान के इस पोज को कॉपी कर करवाचौथ के मौके पर एक दूसरे पर प्यार लुटा सकते हैं.
4/7
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ी है. फोटो में आलिया अपने पति रणबीर की बांह थामें मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं. करवाचौथ के लिए ये बेस्ट पोज रहेगा.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ी है. फोटो में आलिया अपने पति रणबीर की बांह थामें मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं. करवाचौथ के लिए ये बेस्ट पोज रहेगा.
5/7
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की तरह आप भी एक दूसरे के काफी करीब होकर इस पोज में फोटो क्लिक करा सकते हैं.यकीन मानिए ये तस्वीर आपके प्यारे पलों की गवाह रहेगी.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की तरह आप भी एक दूसरे के काफी करीब होकर इस पोज में फोटो क्लिक करा सकते हैं.यकीन मानिए ये तस्वीर आपके प्यारे पलों की गवाह रहेगी.
6/7
करवा चौथ पर छलनी से पति का चेहरा निहारते हुए ये पोज हमेशा ट्रेंड में रहता है. आप भी कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस करवाचौथ के पोज को कॉपी कर सकती हैं.
करवा चौथ पर छलनी से पति का चेहरा निहारते हुए ये पोज हमेशा ट्रेंड में रहता है. आप भी कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस करवाचौथ के पोज को कॉपी कर सकती हैं.
7/7
करवाचौथ के मौके पर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं. ऐसे में खास फोटो तो बनती है. इसके लिए आप राज कुंद्रा के शिल्पा शेट्टी के गाल को किस करने वाले पोज को कॉपी कर सकते हैं.
करवाचौथ के मौके पर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं. ऐसे में खास फोटो तो बनती है. इसके लिए आप राज कुंद्रा के शिल्पा शेट्टी के गाल को किस करने वाले पोज को कॉपी कर सकते हैं.
Published at : 03 Oct 2025 11:56 AM (IST)
Shilpa Shetty Kiara Advani Katrina Kaif   Katrina Kaif Alia Bhatt Karwa Chauth 2025

इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
विश्व
Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणी! इंसानों को बूढ़ा बनाने वाला आएगा वायरस
बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणी! इंसानों को बूढ़ा बनाने वाला आएगा वायरस
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

