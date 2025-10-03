हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सबसे ज्यादा IMDB रेटिंग वाली 2025 की फिल्में, इन्हें नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा

सबसे ज्यादा IMDB रेटिंग वाली 2025 की फिल्में, इन्हें नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा

Imdb Highest Rated Films : इस साल कई फिल्में रिलीज हुईं. इन फिल्मों ने दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए. देखें आईएमडीबी की हाइएस्ट रेटेड फिल्में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 04:28 PM (IST)
Imdb Highest Rated Films : इस साल कई फिल्में रिलीज हुईं. इन फिल्मों ने दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए. देखें आईएमडीबी की हाइएस्ट रेटेड फिल्में.

आज हम आपको उन 10 फिल्मों के नाम बताएंगे जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए. 2025 में रिलीज हुई इन फिल्मों को बहुत सराहा गया. साथ आईएमडीबी पर भी इनकी रेटिंग तगड़ी है. देखिए अब तक की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट.

1/10
1/10

कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' इसी साल 28 अगस्त को रिलीज हुई. मेकर्स जो उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतना बढ़िया कमा पाएगी और इसे ऑडियंस का इतना प्यार मिलेगा. इस मलयालम फिल्म को 8.1 आईएमडीबी रेटिंग मिली है.
कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' इसी साल 28 अगस्त को रिलीज हुई. मेकर्स जो उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतना बढ़िया कमा पाएगी और इसे ऑडियंस का इतना प्यार मिलेगा. इस मलयालम फिल्म को 8.1 आईएमडीबी रेटिंग मिली है.
2/10
2/10

लिस्ट के दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार की हिस्टोरिकल लीगल ड्रामा फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' का नाम शामिल है. जलियांवाला बाग हत्या कांड पर आधारित इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब सराहा लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरने में असमर्थ रही. लेकिन आईएमडीबी पर इसकी 8.0 की तगड़ी रेटिंग है.
लिस्ट के दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार की हिस्टोरिकल लीगल ड्रामा फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' का नाम शामिल है. जलियांवाला बाग हत्या कांड पर आधारित इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब सराहा लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरने में असमर्थ रही. लेकिन आईएमडीबी पर इसकी 8.0 की तगड़ी रेटिंग है.
3/10
3/10

विक्की कौशल और रश्मिका मंदना स्टारर फिल्म 'छावा' इसी साल 14 फरवरी को रिलीज हुई थी. फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर दिखाया गया. इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ इस फिल्म ने वर्लवाइड भी बंपर कलेक्शन किया था. आईएमडीबी पर फिल्म को 7.3 की रेटिंग मिली है.
विक्की कौशल और रश्मिका मंदना स्टारर फिल्म 'छावा' इसी साल 14 फरवरी को रिलीज हुई थी. फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर दिखाया गया. इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ इस फिल्म ने वर्लवाइड भी बंपर कलेक्शन किया था. आईएमडीबी पर फिल्म को 7.3 की रेटिंग मिली है.
4/10
4/10

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' भी ऑडियंस को बहुत इंप्रेस कर रही है. ये फिल्म इसी साल 19 सितंबर को रिलीज हुई और ओपनिंग डे से ही अपना जलवा बिखेर रही है. फिल्म में परफेक्ट कॉमेडी के साथ समाज को एक बेहतरीन सोशल मैसेज भी दिया गया है. आईएमडीबी पर 7.2 रेटिंग वाली इस फिल्म को आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' भी ऑडियंस को बहुत इंप्रेस कर रही है. ये फिल्म इसी साल 19 सितंबर को रिलीज हुई और ओपनिंग डे से ही अपना जलवा बिखेर रही है. फिल्म में परफेक्ट कॉमेडी के साथ समाज को एक बेहतरीन सोशल मैसेज भी दिया गया है. आईएमडीबी पर 7.2 रेटिंग वाली इस फिल्म को आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए.
5/10
5/10

लिस्ट के पांचवें नंबर पर जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमेट' है. सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत सराहा था साथ ही फिल्म में जॉन अब्राहम के एक्टिंग स्किल्स को देखकर भी ऑडियंस हैरान थे. आईएमबीडी पर इस फिल्म को 7.0 रेटिंग मिली है.
लिस्ट के पांचवें नंबर पर जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमेट' है. सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत सराहा था साथ ही फिल्म में जॉन अब्राहम के एक्टिंग स्किल्स को देखकर भी ऑडियंस हैरान थे. आईएमबीडी पर इस फिल्म को 7.0 रेटिंग मिली है.
6/10
6/10

आमिर खान और जेनेलिया देशमुख स्टारर 'सितारे जमीन पर' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. इस फिल्म को भी आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए. मूवी की कहानी आपके दिल की छू लेगी. आईएमबीडी पर फिल्म को 6.9 की रेटिंग मिली है.
आमिर खान और जेनेलिया देशमुख स्टारर 'सितारे जमीन पर' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. इस फिल्म को भी आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए. मूवी की कहानी आपके दिल की छू लेगी. आईएमबीडी पर फिल्म को 6.9 की रेटिंग मिली है.
7/10
7/10

'निशानची' के जरिए अनुराग कश्यप ने बतौर डायरेक्टर एक बार फिर पर्दे पर वापसी की. फिल्म का जॉनर गैंगस्टर ड्रामा है और इसकी कहानी 2 जुड़वां भाईयों के इर्द-घूमती है. ये दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है. आईएमबीडी पर इस फिल्म को 6.9 रेटिंग मिली है.
'निशानची' के जरिए अनुराग कश्यप ने बतौर डायरेक्टर एक बार फिर पर्दे पर वापसी की. फिल्म का जॉनर गैंगस्टर ड्रामा है और इसकी कहानी 2 जुड़वां भाईयों के इर्द-घूमती है. ये दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है. आईएमबीडी पर इस फिल्म को 6.9 रेटिंग मिली है.
8/10
8/10

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा था. फिल्म की कहानी और किरदारों ने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया. फिल्म के प्रीक्वल की तरह ही अजय देवगन को अमय पटनायक के रोल में देखा गया. रितेश देशमुख ने भी खलनायक के रोल को बखूबी निभाया. आईएमडीबी पर फिल्म की रेटिंग 6.6 है.
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा था. फिल्म की कहानी और किरदारों ने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया. फिल्म के प्रीक्वल की तरह ही अजय देवगन को अमय पटनायक के रोल में देखा गया. रितेश देशमुख ने भी खलनायक के रोल को बखूबी निभाया. आईएमडीबी पर फिल्म की रेटिंग 6.6 है.
9/10
9/10

मोहित सूरी की 'सैयारा' के चर्चे तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे. इस फिल्म के जरिए अहान पांडे और अनीत पड्डा ने ऐसा जादू चलाया कि वो लोगों के दिल में बस गए. लेकिन आईएमडीबी पर फिल्म को 6.4 की ही रेटिंग मिल पाई है.
मोहित सूरी की 'सैयारा' के चर्चे तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे. इस फिल्म के जरिए अहान पांडे और अनीत पड्डा ने ऐसा जादू चलाया कि वो लोगों के दिल में बस गए. लेकिन आईएमडीबी पर फिल्म को 6.4 की ही रेटिंग मिल पाई है.
10/10
10/10

इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर राजकुमार राव की फिल्म मालिक का नाम दर्ज है. इस गैंगस्टर ड्रामा को आईएमडीबी पर इसे 6 की रेटिंग मिली है.
इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर राजकुमार राव की फिल्म मालिक का नाम दर्ज है. इस गैंगस्टर ड्रामा को आईएमडीबी पर इसे 6 की रेटिंग मिली है.
Published at : 03 Oct 2025 04:28 PM (IST)
Embed widget