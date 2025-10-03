सबसे ज्यादा IMDB रेटिंग वाली 2025 की फिल्में, इन्हें नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' भी ऑडियंस को बहुत इंप्रेस कर रही है. ये फिल्म इसी साल 19 सितंबर को रिलीज हुई और ओपनिंग डे से ही अपना जलवा बिखेर रही है. फिल्म में परफेक्ट कॉमेडी के साथ समाज को एक बेहतरीन सोशल मैसेज भी दिया गया है. आईएमडीबी पर 7.2 रेटिंग वाली इस फिल्म को आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए.