छात्राएं बुर्का पहनकर आईं तो भगवा गमछा डालकर पहुंच गए लड़के, जानें क्यों मचा बवाल

कर्नाटक के हावेरी के कॉलेज में उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब कुछ लड़के भगवा गमछा डालकर कॉलेज में पहुंच गए और विरोध करने लगे. इसके बाद कॉलेज प्रशासन को मामले में दखल देना पड़ा. पूरा मामला कुछ लड़कियों के बुर्का पहनकर कॉलेज जाने को लेकर जुड़ा है.

क्या है पूरा मामला

कर्नाटक के हावेरी में कुछ छात्राओं के बुर्का पहनकर कॉलेज आने के बाद, कुछ लड़के भगवा गमछा पहनकर कॉलेज पहुंचे. कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. उन्होंने छात्रों को सख्त निर्देश जारी करने के लिए बैठक बुलाई है. यह घटना हंगल तालुक के सीजे बेल्लड़ सरकार फर्स्ड ग्रेड कॉलेज में हुई है. छात्रों का कहना है कि सभी के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू होना चाहिए.

पहले भी दी जा चुकी है चेतावनी

कॉलेज प्रशासन ने बताया कि करीब एक महीने पहले कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर कक्षा में आती हुई देखी गई थीं, जिसके बाद उन्हें चेतावनी दी गई और निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करने को कहा गया.

कुछ छात्राओं के बुर्का पहनने पर बवाल

इसके बाद छात्राएं निर्देशों का पालन कर रही थीं, लेकिन कल BA सेकंड ईयर और BCom फ़ाइनल ईयर की कुछ छात्राएं फिर से बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंचीं. इससे BCom और BA के कुछ लड़के नाराज़ हो गए, इसके जवाब में लड़कों ने भगवा गमछा पहनकर कॉलेज में प्रवेश किया.

एक यूनिफॉर्म में रहने के आदेश

घटना को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने आज बैठक कर यह निर्णय लिया कि सभी छात्रों को कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए केवल आधिकारिक कॉलेज यूनिफॉर्म ही पहननी होगी और इसके लिए सख़्त निर्देश जारी किए जाएंगे.

कई मामले आ चुके सामने

इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. जहां छात्राओं के बुर्का पहनने पर विरोध देखने को मिला है. उस दौरान भी एक स्कूल कोड लागू करने की बात प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई थी.