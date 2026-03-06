हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजान्हवी कपूर ने दिखाई 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज

जान्हवी कपूर ने दिखाई 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज

Janhvi Kapoor Birthday: एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं. इसी के साथ वो आज के दिन को बहुत एंजॉय कर रही है, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Janhvi Kapoor Birthday: एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं. इसी के साथ वो आज के दिन को बहुत एंजॉय कर रही है, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर किया है.

बॉलीवुड और साउथ में अपने अभिनय से पहचान बना चुकी जाह्नवी कपूर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही है. इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वो आज के दिन को सेलिब्रेट करती नजर आई. आज वो नंगे पैर 3500 सीढियां चढ़कर तिरुमला तिरुपति मंदिर दर्शन करने पहुंची. इसके बाद अपने करीबियों के साथ आज के दिन को एंजॉय किया. अब यह तस्वीरें फैंस के बीच वायरल हो रही है.

1/7
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर पहाड़ों के बीच खड़ी हैं. गुलाबी ड्रेस में उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ रही धूप उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है.
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर पहाड़ों के बीच खड़ी हैं. गुलाबी ड्रेस में उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ रही धूप उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है.
2/7
जाह्नवी कपूर ने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो शेयर की है. आज वो अपना दिन अपने लोगों के साथ खुलकर जीती दिखाई दे रही है.
जाह्नवी कपूर ने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो शेयर की है. आज वो अपना दिन अपने लोगों के साथ खुलकर जीती दिखाई दे रही है.
Published at : 06 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

