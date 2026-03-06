एक्सप्लोरर
जान्हवी कपूर ने दिखाई 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज
Janhvi Kapoor Birthday: एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं. इसी के साथ वो आज के दिन को बहुत एंजॉय कर रही है, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर किया है.
बॉलीवुड और साउथ में अपने अभिनय से पहचान बना चुकी जाह्नवी कपूर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही है. इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वो आज के दिन को सेलिब्रेट करती नजर आई. आज वो नंगे पैर 3500 सीढियां चढ़कर तिरुमला तिरुपति मंदिर दर्शन करने पहुंची. इसके बाद अपने करीबियों के साथ आज के दिन को एंजॉय किया. अब यह तस्वीरें फैंस के बीच वायरल हो रही है.
1/7
2/7
Published at : 06 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Bollywood
बॉलीवुड
7 Photos
जान्हवी कपूर ने दिखाई 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा, देखें सेलेब्स की इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
अभिषेक-ऐश्वर्या से लेकर शाहरुख-आमिर तक, अर्जुन तेंदुलकर की शादी में लगा सितारों का मेला
बॉलीवुड
8 Photos
बॉलीवुड फिल्में जिनका रिलीज से पहले बदला गया था नाम, लिस्ट में 'वीर जारा' भी है शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
बॉलीवुड
7 Photos
किराए के घर से लाखों कमाते हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में अमिताभ बच्चन-सलमान खान का नाम भी शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
नुपूर सेनन ने स्टेबिन बेन संग शादी के बाद सेलिब्रेट की पहली होली, बहन कृति ने शेयर की झलक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'एस्पिरेंट्स सीजन 3' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर
मनोरंजन
रिलीज से पहले देखनी है 'धुरंधर 2'? तो 18 मार्च को करना होगा ये काम
मनोरंजन
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
मनोरंजन
'द केरल स्टोरी 2' हिट हुई या फ्लॉप? 7 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
जान्हवी कपूर ने दिखाई 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion