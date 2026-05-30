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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'लोगों की सेवा के लिए स्टारडम छोड़ दिया', सीएम विजय की तारीफ करते हुए राम चरण ने कही बड़ी बात

'लोगों की सेवा के लिए स्टारडम छोड़ दिया', सीएम विजय की तारीफ करते हुए राम चरण ने कही बड़ी बात

Ram Charan Statement: राम चरण इन दिनों अपनी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर खूब चर्चा में हैं. इसी बीच फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में रामचरण ने तमिलनाडु के सीएम विजय की जमकर तारीफ की और उन्हें बधाई दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 May 2026 09:35 PM (IST)
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तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सुर्खियों में हैं. कुछ दिनों पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली हैं. इसी बीच फिल्म के प्री-रिलीज में रामचरण ने तमिलनाडु के सीएम और एक्टर विजय की जमकर तारीफ की और राजनीति में उनके नए सफर के लिए बधाई दी.

रामचरण ने की विजय की तारीफ 

राम चरण ने फिल्म के प्री-रिलीज में कहा, 'मैं तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय को बधाई देना चाहता हूं. उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए अपने करियर और स्टारडम के सबसे ऊंचे मुकाम को छोड़ दिया. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक व्यक्ति के तौर पर मुझे उन पर बहुत गर्व है. मैं तमिलनाडु की जनता और विजय सर दोनों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं.' 

10 मई को सीएम बने विजय 

बता दें कि सीएम विजय ने दिसंबर 2025 में एक्टिंग से सन्यास का ऐलान किया था और राजनीति में कदम रखा था. इसके बाद उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने 4 मई को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की. 10 मई को उन्होंने सीएम के पद पर शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद उनके परिवार और समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. इस जीत ने विजय का नाम एन.टी. रामाराव, एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता जैसे बड़े कलाकारों में शामिल कर दिया हैं, जिन्होंने अभिनय से राजनीति में कदम रखा.

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जन नायकन का है इंतजार

विजय की फिल्म 'जन नायकन' को लेकर भी बहुत उत्साह बना हुआ हैं. पहले ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, हालांकि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण इसकी रिलीज डेट टल गई. लेकिन टिकट बुकिंग वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट और बुक माय शो के मुताबिक, फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. 

'पेड्डी' को लेकर बना हुआ है क्रेज

वहीं बात करें राम चरण की, तो उनकी फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म को बुची बाबू सना ने निर्देशित किया है. इस फिल्म को लेकर भी दर्शकों में बहुत क्रेज है. 

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Published at : 30 May 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Vijay Jana Nayagan Peddi Movie
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