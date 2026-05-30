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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रेमानंद जी महाराज की सेहत पर ईशा गुप्ता ने दिया बड़ा अपडेट, लिखा- 'एकांत में आराम कर रहे हैं'

प्रेमानंद जी महाराज की सेहत पर ईशा गुप्ता ने दिया बड़ा अपडेट, लिखा- 'एकांत में आराम कर रहे हैं'

Esha Gupta Post: प्रेमानंद जी महाराज की सेहत को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि महाराज जी ठीक हैं और फिलहाल आराम कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 May 2026 10:11 PM (IST)
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प्रेमानंद जी महाराज की सेहत को लेकर इन दिनों कई खबरें सामने आ रही हैं. इन खबरों के बाद लाखों भक्त चिंता में आ गए है और उनकी सेहत को लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने महाराज जी को लेकर आई खबरों को गलत बताते हुए हेल्थ अपडेट दिया हैं. 

एक जरूरी अपडेट.

ईशा गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'राधे-राधे! एक जरूरी अपडेट. प्रेमानंद जी बिल्कुल ठीक हैं और फिलहाल एकांत में आराम कर रहे हैं. कृपया झूठी और नकारात्मक खबरें फैलाना बंद करें. उनके सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपनी रोज की साधना जारी रखें और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करें. राधे-राधे!'

प्रेमानंद जी महाराज की सेहत पर ईशा गुप्ता ने दिया बड़ा अपडेट, लिखा- 'एकांत में आराम कर रहे हैं

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सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाहें 

बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों अपनी पद यात्रा और भक्तों से मिलने के कार्यक्रमों को बंद किया था. इसके बाद ही सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य को लेकर कई खबरें सामने आने लगीं और कई लोग अपनी कहानियां बनाने लगे. उनके सेहत को लेकर भक्तों के बीच चिंता बढ़ गई. हालांकि अब ईशा के बयान ने उन्हें राहत दी हैं. 

किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार अपने स्वास्थ्य को लेकर बताया है कि उनकी दोनों किडनियां फेल है और वो लंबे समय से डायलिसिस पर हैं. इसी वजह से उनकी चेहरे पर सूजन और लालिमा देखने को मिलने को मिलती है. जानकारी के मुताबिक, महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक बीमारी से जूझ रहे हैं. 

13 साल की उम्र से आध्यात्म से जुड़े

वहीं, बात करें उनकी निजी जिंदगी की, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ और असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे हैं. 13 साल की उम्र में ही उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और वृंदावन में राधावल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए. अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों को सही दिशा दिखाते है और भगवान के प्रति आस्था और नाम जप के लिए प्रेरित करते हैं. 

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Published at : 30 May 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Esha Gupta Premanand Maharaj
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