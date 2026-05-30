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सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अमिताभ-प्रियंका तक, मकान रेंट पर देकर करोड़ों कमाते हैं ये स्टार्स
बॉलीवुड के बड़े कई सितारे सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर भी करोड़ों की कमाई करते हैं. आज हम आपको उन्हीं सितारों के नाम बताने जा रहे हैं.
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने एक लग्जरी अपार्टमेंट को लेकर बेचा है. इलके अलावा बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो अपने घर को रेंट पर देकर मोटा पैसा कमा रहे हैं. आज हम आपको उन्हीं सेलेब्स के नाम बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने घर को किराए पर दे रखा है और मोटी कमाई कर रहे हैं.
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Published at : 30 May 2026 07:50 PM (IST)
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