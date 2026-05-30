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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday BO Collection: 73वें दिन भी डटी रही 'धुरंधर 2', 'करुप्पू' का भी दबदबा, जानें शनिवार को 'दृश्यम 3' कितना कमाया

Saturday BO Collection: 73वें दिन भी डटी रही 'धुरंधर 2', 'करुप्पू' का भी दबदबा, जानें शनिवार को 'दृश्यम 3' कितना कमाया

Saturday BO Collection: शनिवार को सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' का जलवा फिर से देखने के लिए मिला है. इसके साथ ही 'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' भी बेहतरीन कमाई कर रही है. चलिए बताते हैं सेटरडे का कलेक्शन.

By : राहुल यादव | Updated at : 30 May 2026 08:50 PM (IST)
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सिनेमाघरों में हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं लेकिन इस हफ्ते पुरानी ही फिल्मों का बोलबाला देखने के लिए मिला है. इसमें 'धुरंधर 2' समेत 'करुप्पू' और 'दृश्यम 3' जैसी फिल्में भी शानदार कमाई कर रही हैं. इस हफ्ते कोई बड़ी नई रिलीज फिल्म नहीं आई लेकिन जलवा पुरानी फिल्मों का जरूर देखने के लिए मिला है. 'धुरंधर 2' 73वें दिन भी धांसू कमाई कर रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी है.

'धुरंधर 2' का 73वें दिन का कलेक्शन

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' 73वें दिन भी शानदार कमाई कर रही है. जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 1800 करोड़ से ज्यादा हो गया है और अब तो ये ओटीटी पर भी दस्तक देने वाली है, जिसके बावजूद फिल्म की कमाई जारी है. फिर भले ही ये करोड़ों में ना हो लेकिन लाखों में जरूर है.

- सैकनिल्क के अनुसार, 'धुरंधर 2' ने 73वें दिन यानी कि 11वें शनिवार को 13 लाख का बिजनेस कर लिया है जो कि पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा है.

- इसके पहले फिल्म ने 11वें शुक्रवार को 10 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म ने टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 1,148.43 करोड़ की कमाई कर ली है.

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'दृश्यम 3' की 10वें दिन की कमाई

इसके साथ ही मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने फर्स्ट वीक में 81.95 करोड़ के साथ ही बेहतरीन कमाई की है. इसके बाद फिल्म ने 9वें दिन 4.30 करोड़ कमाए. 

- अब फिल्म 10वें दिन भी तेजी से कमाई कर रही है. इसने दूसरे शनिवार को रात 8.30 बजे तक 3.66 करोड़ की कमाई कर चुकी है.
- इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 89.91 करोड़ हो चुका है.

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'करुप्पू' का 16वें दिन भी दबदबा बरकरार

वहीं, बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पू' ने भी 16 दिन पूरे कर लिए हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 113.85 करोड़ तो दूसरे हफ्ते 54.30 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने तीसरे वीक की भी शानदार शुरुआत की. 

- सैकनिल्क के अनुसार, 'करुप्पू' ने 15वें दिन 3.25 करोड़ की कमाई की.
- जबकि फिल्म की कमाई में 16वें दिन उछाल दर्ज की गई और रात 8.30 बजे तक फिल्म 3.54 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.
- इसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 174.94 करोड़ हो चुका है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 30 May 2026 08:50 PM (IST)
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