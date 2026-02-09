हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' की एक्ट्रेस से बहुत पीछे रह गए सनी देओल, पॉपुलैरिटी स्टार्स की लिस्ट देख लें

'धुरंधर' की एक्ट्रेस से बहुत पीछे रह गए सनी देओल, पॉपुलैरिटी स्टार्स की लिस्ट देख लें

IMDb top 10 actors: IMDb ने इंडिाय के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है जिसमें धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन टॉप पर हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सनी देओल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Feb 2026 06:08 PM (IST)
IMDb top 10 actors: IMDb ने इंडिाय के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है जिसमें धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन टॉप पर हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सनी देओल हैं.

फिल्में और वेब सीरीज आजकल सिर्फ थिएटर या ओटीटी तक सीमित नहीं हैं बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी सीधे सोशल मीडिया और IMDb जैसी लिस्ट्स में भी दिखती है. इसी बीच IMDb ने इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की नई लिस्ट जारी की है जिसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं. इस लिस्ट में जहां ‘धुरंधर’ के कलाकारों का दबदबा देखने को मिल रहा है वहीं सनी देओल जैसे बड़े स्टार भी उनसे पीछे नजर आ रहे हैं. चलिए जानते हैं कौन किस नंबर पर है.

IMDb ने हाल ही में इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है और इस बार रैंकिंग ने वाकई सबका ध्यान खींच लिया है. वजह साफ है इस लिस्ट में कई ऐसे नाम ऊपर हैं जिनकी हालिया फिल्में लगातार चर्चा में बनी हुई हैं जबकि बड़े-बड़े सुपरस्टार्स उनसे पीछे नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि ‘बॉर्डर 2’ से वापसी कर रहे सनी देओल भी इस बार टॉप पर नहीं है बल्कि उनसे आगे ‘धुरंधर’ की एक्ट्रेस नजर आ रही हैं.
इस लिस्ट में पहला नंबर मिला है सारा अर्जुन को जो फिल्म 'धुरंधर' में नजर आ रही हैं. कम उम्र के बावजूद सारा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है और उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है. इसी फिल्म की वजह से वह IMDb की इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई हैं जो अपने आप में बड़ी बात है.
इस लिस्ट में पहला नंबर मिला है सारा अर्जुन को जो फिल्म ‘धुरंधर’ में नजर आ रही हैं. कम उम्र के बावजूद सारा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है और उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है. इसी फिल्म की वजह से वह IMDb की इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई हैं जो अपने आप में बड़ी बात है.
इस लिस्ट में पहला नंबर मिला है सारा अर्जुन को जो फिल्म ‘धुरंधर’ में नजर आ रही हैं. कम उम्र के बावजूद सारा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है और उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है. इसी फिल्म की वजह से वह IMDb की इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई हैं जो अपने आप में बड़ी बात है.
Published at : 09 Feb 2026 06:08 PM (IST)
