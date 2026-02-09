'धुरंधर' की एक्ट्रेस से बहुत पीछे रह गए सनी देओल, पॉपुलैरिटी स्टार्स की लिस्ट देख लें

IMDb ने हाल ही में इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है और इस बार रैंकिंग ने वाकई सबका ध्यान खींच लिया है. वजह साफ है इस लिस्ट में कई ऐसे नाम ऊपर हैं जिनकी हालिया फिल्में लगातार चर्चा में बनी हुई हैं जबकि बड़े-बड़े सुपरस्टार्स उनसे पीछे नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि ‘बॉर्डर 2’ से वापसी कर रहे सनी देओल भी इस बार टॉप पर नहीं है बल्कि उनसे आगे ‘धुरंधर’ की एक्ट्रेस नजर आ रही हैं.