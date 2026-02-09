एक्सप्लोरर
'धुरंधर' की एक्ट्रेस से बहुत पीछे रह गए सनी देओल, पॉपुलैरिटी स्टार्स की लिस्ट देख लें
IMDb top 10 actors: IMDb ने इंडिाय के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है जिसमें धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन टॉप पर हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सनी देओल हैं.
फिल्में और वेब सीरीज आजकल सिर्फ थिएटर या ओटीटी तक सीमित नहीं हैं बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी सीधे सोशल मीडिया और IMDb जैसी लिस्ट्स में भी दिखती है. इसी बीच IMDb ने इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की नई लिस्ट जारी की है जिसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं. इस लिस्ट में जहां ‘धुरंधर’ के कलाकारों का दबदबा देखने को मिल रहा है वहीं सनी देओल जैसे बड़े स्टार भी उनसे पीछे नजर आ रहे हैं. चलिए जानते हैं कौन किस नंबर पर है.
Published at : 09 Feb 2026 06:08 PM (IST)
