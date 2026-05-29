अजय देवगन के डेब्यू से अनिल कपूर को हुआ था करोड़ों का नुकसान, जानें किस्सा

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बॉलीवुड किस्सा: अजय देवगन के डेब्यू से अनिल कपूर को हुआ था करोड़ों का नुकसान, फीका पड़ गया था श्रीदेवी का भी स्टारडम

Ajay Devgn Debut: बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने साल 1991 में आई फिल्म 'फूल और कांटे' से डेब्यू किया था. अपनी पहली ही फिल्म से अजय ने ये साबित कर दिया था कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं. लेकिन, उनके डेब्यू के कारण अनिल कपूर को बड़ा झटका लगा था.

By : संदीप मेहरा | Edited By: पवन रेखा | Updated at : 29 May 2026 12:38 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार अजय देवगन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. 35 सालों के बाद भी बड़े पर्दे पर उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है. उन्होंने अपने बॉलीवुड डेब्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी धूम मचा दी थी. लेकिन, अजय देवगन की इस सफलता में दिग्गज एक्टर अनिल कपूर को भारी नुकसान झेलना पड़ा था. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे?

'फूल और कांटे' से किया था डेब्यू

अजय देवगन दिवंगत स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे हैं. अजय को शुरू से ही फिल्मी दुनिया में आने का शौक था. छोटी उम्र में ही वो बड़े पर्दे के प्रति में दिलचस्पी दिखाने लगे थे. हालांकि वो एक्टर नहीं, बल्कि फिल्ममेकर बनना चाहते थे. लेकिन, किस्मत को उनका एक्टर बनना ही मंजूर था. अजय ने 22 साल की उम्र में साल 1991 की फिल्म 'फूल और कांटे' से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था. संदेश कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी और अजय रातोंरात स्टार बन गए थे.

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अनिल कपूर को कैसे हुआ था नुकसान?

जहां अजय की फिल्म फूल और कांटे नवंबर 1991 में रिलीज हुई थी तो इसी इसी दौरान अनिल कपूर की फिल्म 'लम्हे' ने भी बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी. फिल्म में अनिल के साथ लीड रोल में दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी थीं. दोनों ही तब बड़े स्टार बन चुके थे. उम्मीद थी कि ये फिल्म कमाल करेगी, लेकिन अजय के जादू के आगे अनिल और श्रीदेवी का स्टारडम फीका पड़ गया.

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अजय देवगन ने 'आप की अदालत' में बताया था कि फिल्म के प्रीमियर पर अनिल कपूर ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें समझाया था कि वो लम्हे के सामने उनकी फिल्म फूल और कांटे रिलीज न करें. अनिल ने तर्क दिया था कि कास्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यसूर भी नया है और ऐसे में ये बड़ा जोखिम साबित हो सकता है. लेकिन, फिल्मों की रिलीज के बाद मामला उल्टा पड़ गया. लम्हे बुरी तरह पिट गई थी और अजय की फिल्म दर्शकों के दिलों में उतर गई. लम्हे को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म का टैग मिला था.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 29 May 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Ajay Devgn
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