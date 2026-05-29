Viral Cricket Video: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि लोगों का सबसे बड़ा प्यार होता है. यही वजह है कि हर गली और मोहल्ले में बच्चे बल्ला लेकर क्रिकेट खेलते नजर आते हैं. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक छोटा बच्चा छाया हुआ है, जो अपनी धुआंधार बैटिंग से लोगों का दिल जीत रहा है. साथ ही वायरल वीडियो में यह नन्हा बल्लेबाज इतने लंबे-लंबे छक्के लगा रहा है कि लोग उसे “अगला वैभव सूर्यवंशी” कहने लगे हैं. वहीं छोटी सी उम्र में उसके शॉट देखकर हर कोई हैरान रह गया.

भारत को मिल गया नया ताबड़तोड़ बल्लेबाज

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं. कोई कह रहा है, “दूसरा वैभव बनने को तैयार है”, तो कोई बोल रहा है, “वैभव को देखकर अब सब वैभव बनने की कोशिश कर रहे हैं.” कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “भारत का सबसे तेज खेलने वाला नया बल्लेबाज मिल गया.” बच्चे का कॉन्फिडेंस और बिना डरे बड़े शॉट खेलना लोगों को काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

एक वैभव सम्हल नहीं रहा बॉलर्स से, 😂😂



लग रहा हैँ एक और तैयार हो रहा हैँ,

क्यूट ना? ❤️❤️👌 pic.twitter.com/q2SXT4Q4MF — yasir hasan (@YasirHasan48798) May 27, 2026

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बैटिंग के साथ बच्चे की मासूमियत भी जीत रही दिल

इस वायरल वीडियो में सिर्फ चौके-छक्के ही नहीं, बल्कि बच्चे का मासूम अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. मैदान में वह बिना किसी डर के बड़े खिलाड़ियों की तरह शॉट खेलता नजर आ रहा है. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा, “एक वैभव संभल नहीं रहा बॉलर्स से, अब दूसरा भी तैयार हो गया.” वहीं कई लोगों ने बच्चे को “बहुत क्यूट” बताया. उसकी मुस्कान और खेलने का अंदाज इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया नन्हा क्रिकेट स्टार

आज के दौर में सोशल मीडिया किसी को भी रातोंरात स्टार बना देता है और इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं. क्रिकेट फैंस का मानना है कि अगर इस बच्चे को सही ट्रेनिंग मिले, तो आने वाले समय में यह बड़ा खिलाड़ी बन सकता है. फिलहाल अपने लंबे छक्कों और बेखौफ बैटिंग की वजह से यह नन्हा बल्लेबाज इंटरनेट पर पूरी तरह छाया हुआ है.

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