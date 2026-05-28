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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलिविंग एरिया से खूबसूरत बालकनी तक, महल से कम नहीं हैं शेखर सुमन का आलीशान पेंटहाउस, देखें Inside तस्वीरें

लिविंग एरिया से खूबसूरत बालकनी तक, महल से कम नहीं हैं शेखर सुमन का आलीशान पेंटहाउस, देखें Inside तस्वीरें

Shekhar Suman Penthouse Inside Photos: शेखर सुमन का लग्जरी पेंटहाउस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. रॉयल लिविंग एरिया, खूबसूरत बालकनी और मॉड्यूलर किचन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 May 2026 12:07 PM (IST)
Shekhar Suman Penthouse Inside Photos: शेखर सुमन का लग्जरी पेंटहाउस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. रॉयल लिविंग एरिया, खूबसूरत बालकनी और मॉड्यूलर किचन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

एक्टर शेखर सुमन इन दिनों अपने पेंटहाउस को लेकर खूब चर्चा में हैं. इन दिनों उनके घर की इनसाइड तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जो किसी आलीशान महल से कम नहीं है. कुछ समय पहले ही फराह खान और दिलीप, शेखर सुमन के घर पहुंचे, जहां उनके घर का इंटीरियर उन्हें बहुत पसंद आया. इतना ही नहीं, उन्होंने उनके पेंटहाउस की तुलना लंदन के घर से कर दी. इसी बीच आइए शेखर सुमन के घर की इनसाइड तस्वीरें देखें.

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ये तस्वीर शेखर सुमन के घर के इंट्रेंस की है, जो दिखने में ही शानदार है. साथ ही भगवान कृष्ण की मूर्ति भी रखी गई हैं.
ये तस्वीर शेखर सुमन के घर के इंट्रेंस की है, जो दिखने में ही शानदार है. साथ ही भगवान कृष्ण की मूर्ति भी रखी गई हैं.
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उन्होंने अपने लिविंग एरिया को भी खूबसूरती से सजाया है. झूमर, फूल, सोफा और वहां रखा चेस बोर्ड, सब कुछ एक रॉयल फील देता हैं.
उन्होंने अपने लिविंग एरिया को भी खूबसूरती से सजाया है. झूमर, फूल, सोफा और वहां रखा चेस बोर्ड, सब कुछ एक रॉयल फील देता हैं.
Published at : 28 May 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Shekhar Suman Farah Khan

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