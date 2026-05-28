एक्सप्लोरर
लिविंग एरिया से खूबसूरत बालकनी तक, महल से कम नहीं हैं शेखर सुमन का आलीशान पेंटहाउस, देखें Inside तस्वीरें
Shekhar Suman Penthouse Inside Photos: शेखर सुमन का लग्जरी पेंटहाउस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. रॉयल लिविंग एरिया, खूबसूरत बालकनी और मॉड्यूलर किचन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.
एक्टर शेखर सुमन इन दिनों अपने पेंटहाउस को लेकर खूब चर्चा में हैं. इन दिनों उनके घर की इनसाइड तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जो किसी आलीशान महल से कम नहीं है. कुछ समय पहले ही फराह खान और दिलीप, शेखर सुमन के घर पहुंचे, जहां उनके घर का इंटीरियर उन्हें बहुत पसंद आया. इतना ही नहीं, उन्होंने उनके पेंटहाउस की तुलना लंदन के घर से कर दी. इसी बीच आइए शेखर सुमन के घर की इनसाइड तस्वीरें देखें.
1/8
2/8
Published at : 28 May 2026 12:07 PM (IST)
Tags :Shekhar Suman Farah Khan
बॉलीवुड
7 Photos
पत्नी शूरा खान संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अरबाज खान, ब्लैक ड्रेस में स्टाइलिश लगीं एक्टर की बीवी
बॉलीवुड
7 Photos
'दहाड़' में डराया, 'बधाई दो' में चौंकाया, गुलशन देवैया के वो 7 किरदार, जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप
बॉलीवुड
8 Photos
फरहान अख्तर की डॉन 3 में अब किसकी होगी एंट्री? रणवीर सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं ये सुपरस्टार्स
बॉलीवुड
10 Photos
रानी मुखर्जी से लेकर काजोल तक, इन सेलेब्स ने बढ़ाई करण जौहर की बर्थडे पार्टी की रौनक, देखें फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
कभी स्पा तो कभी स्विमिंग पूल, मालदीव में 'मी-टाइम' एन्जॉय कर रहीं मलाइका अरोड़ा, देखें ग्लैमरस फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
'बॉर्डर 2' से लेकर 'दिलवाले' तक, वरुण धवन की इन 7 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'है जवानी तो इश्क होना है' से पहले जरूर देखें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
मई के आखिरी फ्राइडे थिएटर से ओटीटी तक धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये जबरदस्त 13 फिल्में-सीरीज
मनोरंजन
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
जब बेटी रेने को गोद लेने पर भाग गया था सुष्मिता सेन का मैनेजर, कहा था- 'तुम्हे अब कैरेक्टर रोल भी नहीं मिलेंगे'
मनोरंजन
स्वीडिश फैन पर चढ़ा 'धुरंधर' का खुमार, 'गहरा हुआ' गाने पर बनाई रील, वायरल वीडियो देख मेकर्स ने की तारीफ
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
पत्नी शूरा खान संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अरबाज खान, ब्लैक ड्रेस में स्टाइलिश लगीं एक्टर की बीवी
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion