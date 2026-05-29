Siddaramaiah Met Rahul Gandhi: कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही सिद्धारमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की. इस बैठक में सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी कई मांगें रखीं, जिनमें बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के लिए नए मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालयों की मांग भी शामिल बताई जा रही है.

हाईकमान को सौंपी नामों की सूची

सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद (एमएलसी) नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची सौंपी. इसके साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी अपनी राय रखी. बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं और समर्थकों को नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की मांग की है.

बेटे यतींद्र के लिए मांगे अहम मंत्रालय

सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने अपने बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के लिए नए डीके शिवकुमार नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बड़े मंत्रालयों की मांग की है. इनमें चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उद्योग और जल संसाधन जैसे अहम विभाग शामिल बताए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनके बेटे को सरकार में मजबूत भूमिका मिले.

डीके शिवकुमार के नेतृत्व में बन सकती है नई सरकार

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब डीके शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है. हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसी बीच सिद्धारमैया की दिल्ली यात्रा और हाईकमान से मुलाकात को कर्नाटक की नई सरकार के गठन और सत्ता संतुलन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

कांग्रेस में जारी है शक्ति संतुलन की राजनीति

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही कर्नाटक कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं. ऐसे में नई सरकार में मंत्रालयों और पदों को लेकर दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती होगी. फिलहाल दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और माना जा रहा है कि जल्द ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर आधिकारिक तस्वीर साफ हो सकती है.

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