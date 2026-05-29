करण जौहर ने क्यों किया शाहरुख-आलिया को इंस्टाग्राम से अनफॉलो? हैरान कर देगी वजह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरण जौहर ने क्यों किया शाहरुख खान-आलिया भट्ट को इंस्टाग्राम से अनफॉलो? डायरेक्टर ने खुद बताई चौंकाने वाली वजह

करण जौहर ने क्यों किया शाहरुख खान-आलिया भट्ट को इंस्टाग्राम से अनफॉलो? डायरेक्टर ने खुद बताई चौंकाने वाली वजह

Karan Johar Unfollowing Celebs On Instgram: करण जौहर ने शाहरुख खान और आलिया भट्ट समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है. अब डायरेक्टर ने खुद इसके पीछे की वजह बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 29 May 2026 09:46 AM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल, करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर इंडस्ट्री के अपने कई करीबी दोस्तों को अनफॉलो कर दिया है, जिनमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे सेलेब्स का नाम शामिल है. अब करण जौहर ने खुद इसके पीछे की वजह बताई है.

ये नेशनल न्यूज नहीं है- करण जौहर
करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर फाइनली बता दिया है कि उन्होंने सेलेब्स को अनफॉलो क्यों किया है. डायरेक्टर ने लिखा, 'ये डिजिटल डिटॉक्स है. मैं सबको अनफॉलो कर रहा हूं अपना समय और एनर्जी बचाने के लिए, जो मैं इस्टाग्राम पर लगाता हूं. भगवान के लिए ये नेशनल न्यूज नहीं है. प्लीज क्लिकबेट कुछ और करिए... ये महत्व नहीं रखता है.' 

करण जौहर ने क्यों किया शाहरुख खान-आलिया भट्ट को इंस्टाग्राम से अनफॉलो? डायरेक्टर ने खुद बताई चौंकाने वाली वजह

ये भी पढ़ें:- करण जौहर ने शाहरुख खान को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, मनीष मल्होत्रा को भी अब नहीं कर रहे फॉलो

इन सेलेब्स को किया अनफॉलो
बता दें कि करण जौहर के इंस्टाग्राम पर 17.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो फिलहाल 78 लोगों को फॉलो कर रहे हैं. करण जौहर ने शाहरुख खान, मनीष मल्होत्रा, अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन जैसे स्टार्स को अनफॉलो कर दिया है. इसके अलावा करीना कपूर, मलाइका अरोड़ा, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट जैसे स्टार्स भी उनकी फॉलोइंग लिस्ट में नहीं है. हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि वो प्रियंका चोपड़ा को अभी भी फॉलो कर रहे हैं. 

'चांद मेरा दिल' को लेकर चर्चा में करण जौहर
करण जौहर के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों वो अपनी फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर चर्चा में हैं. इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूसर किया है. फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में हैं. 'चांद मेरा दिल' से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अपना जादू नहीं चला पाई. अब करण जल्द ही फिल्म 'नागजिला' लेकर आएंगे. इस फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन हैं.

ये भी पढ़ें:- Karan Johar Birthday: मुंबई में 32 करोड़ का आलीशान घर, महंगी कारें और अरबों की दौलत, जानें- करण जौहर की नेटवर्थ

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Published at : 29 May 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Karan Johar शाहरुख खान Alia Bhatt
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