RJD से MLC बनेंगी रोहिणी आचार्य? खुद दी प्रतिक्रिया, 'मैं ये बता देना चाहती हूं कि…'

यूपी के गाजियाबाद में हाल ही में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बेटे इराज का पहला जन्मदिन मनाया गया था. यहां लालू परिवार का जुटान हुआ था. पार्टी से जुड़े नेता भी पहुंचे थे. हालांकि लालू परिवार से दूर रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) यहां नहीं दिखीं. इस बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लालू यादव जब अपने हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जाएंगे तो वहां रोहिणी को मनाएंगे. रोहिणी अगर चाहीं तो उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है.

इस तरह की खबरों से नाराज रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है. शुक्रवार (29 मई, 2026) को रोहिणी आचार्य ने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, "बुरी नीयत वालों का मुंह फिर काला होगा. घुसपैठियों, साजिश रचने और विरोधियों के साथ मिलीभगत रखने वालों का गिरोह अपने चंद मीडिया मित्रों की मदद से मेरे आगामी विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनने की अफवाह फैला रहा है."

(नीचे रोहिणी आचार्य का एक्स पोस्ट देखें)



'गंदी नीयत वाले इन लोगों ने…'

रोहिणी आचार्य ने कहा कि गंदी नीयत वाले इन लोगों ने पहले भी मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ऐसी कोशिश की थी. तब भी इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ था और इस बार भी होगा. ये वही लोग हैं, जिन लोगों ने कुछ महीने पहले मेरे नाबालिग बेटे और मेरी सासु मां के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की अफवाह जमकर फैलाई थी.

यह भी पढ़ें- कॉकरोच जनता पार्टी पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से सियासत तेज, RJD बोली- 'ये बात तो…'

'मैं ये बता देना चाहती हूं कि…'

एक्स पोस्ट में रोहिणी आचार्य की नाराजगी साफ झलक रही है. अपने पोस्ट में वे अंत में लिखती हैं, "मेरे बारे में झूठ फैलाने और गढ़ने वालों को मैं ये बता देना चाहती हूं कि इन लोगों के किसी भी प्रपंच, झूठ का मुझ पर और मेरी छवि पर कोई असर नहीं होने वाला है. मेरे बारे में दुनिया ये जानती है कि मैं किसी भी प्रकार के लालच व लोभ से परे हटकर सीधी बात करने और कहने वालों में से हूं. मेरा विरोध हमेशा गलत के खिलाफ रहा है और आगे भी रहेगा."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से रितु जायसवाल होंगी BJP की प्रत्याशी? जान लीजिए नितिन नवीन वाली सीट का समीकरण