हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana App: गंजे होने पर ऐप नहीं पहचान पाया! मजदूर ने फिर ऐसा निकाला जुगाड़, हो गया वायरल, जानें क्या किया

Telangana App: गंजे होने पर ऐप नहीं पहचान पाया! मजदूर ने फिर ऐसा निकाला जुगाड़, हो गया वायरल, जानें क्या किया

Telangana App: तेलंगाना में मुंडन कराने के बाद मजदूर का चेहरा पहचानने में ऐप को दिक्कत हो रही थी. इसके बाद शख्स ने महिला के बाल रखने पर हाजिरी लगाने में कामयाबी हासिल की.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 May 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के इनुगुर्थी मंडल के कोमाटिपाली गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक ग्रामीण रोज़गार मजदूर को सरकारी मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी हाज़िरी लगाने में समस्या का सामना करना पड़ा. इस घटना का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया. इस वीडियो ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाली फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली) टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले मज़दूरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर फिर से बहस छेड़ दी है.

मज़दूर की पहचान श्रीनिवास के तौर पर हुई है. वह हाल ही में सिर मुंडवाकर काम पर आया था. जब उसने डिजिटल सिस्टम के ज़रिए अपनी हाज़िरी दर्ज करने की कोशिश की तो ऐप बार-बार उसका चेहरा पहचानने में नाकाम रहा. कई बार कोशिश करने के बाद भी, सॉफ्टवेयर ने ऑथेंटिकेशन (पहचान की पुष्टि) प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया, जिससे हाज़िरी दर्ज नहीं हो पाई. इस स्थिति ने साथी मज़दूरों और स्थानीय सुपरवाइज़रों को हैरान कर दिया, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही सिस्टम में रजिस्टर्ड था और पहले भी बिना किसी दिक्कत के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता रहा था.

ये भी पढ़ें: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत बरकरार

चेहरा पहचानने में सिस्टम हुआ नाकाम
यह घटना तब एक अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गई, जब पास में काम कर रही एक महिला ने एक आसान सा उपाय सुझाया. ऐप के ज़रिए दोबारा कोशिश करने से पहले, उस महिला ने अपने बाल मज़दूर के मुंडे हुए सिर पर रख दिए. बताया जा रहा है कि इस बार फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ने उसकी तस्वीर को स्वीकार कर लिया और हाज़िरी सफलतापूर्वक दर्ज हो गई. हाज़िरी दर्ज न होने और सफलतापूर्वक दर्ज हो जाने के बीच का यह अंतर वहां मौजूद मज़दूरों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गया.

घटना का वीडियो ऑनलाइन वायरल
इस पूरी घटना का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने लगा, जिसे हज़ारों लोगों ने देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूज़र्स ने इस अनोखे जुगाड़ पर मज़ाक बनाया तो वहीं कुछ लोगों ने डिजिटल वेरिफिकेशन टूल्स की सटीकता पर चिंता जताई. ये टूल्स मज़दूरी से जुड़ी हाज़िरी व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं. कई मज़दूरों ने बार-बार आने वाली तकनीकी दिक्कतों की ओर भी इशारा किया है, जिनमें नेटवर्क संबंधी समस्याएं और ऑथेंटिकेशन में विफलता शामिल हैं. उनका कहना है कि इन दिक्कतों की वजह से हाज़िरी के रिकॉर्ड पर असर पड़ सकता है और मज़दूरी के भुगतान में भी देरी हो सकती है.

टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता को लेकर खड़े किए सवाल
इस घटना ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चल रही बहस को फिर से हवा दे दी है. डिजिटल हाज़िरी सिस्टम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और दुरुपयोग को रोकना है, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ये प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति के बाहरी स्वरूप में होने वाले सामान्य बदलावों को कितनी प्रभावी ढंग से पहचान पाते हैं. जैसे-जैसे यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच रहा है, इस घटना को सिर्फ़ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के तौर पर ही नहीं, बल्कि उन व्यावहारिक चुनौतियों के उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है, जो तब सामने आती हैं जब ऑटोमेटेड सिस्टम वास्तविक परिस्थितियों को समझने में नाकाम रहते हैं.

ये भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को बहाल करने से किया इनकार

Published at : 29 May 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Government Social Media TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Karnataka CM News Live: सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर, दिल्ली में राहुल गांधी-खरगे से की मुलाकात
सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर, दिल्ली में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खरगे से की मुलाकात
इंडिया
पाकिस्तान को जिसने किया तबाह, भारत की उस ब्रह्मोस के दीवाने हुए मुस्लिम देश, ये रही पूरी लिस्ट
पाकिस्तान को जिसने किया तबाह, भारत की उस ब्रह्मोस के दीवाने हुए मुस्लिम देश, ये रही पूरी लिस्ट
इंडिया
Telangana App: गंजे होने पर ऐप नहीं पहचान पाया! मजदूर ने फिर ऐसा निकाला जुगाड़, हो गया वायरल, जानें क्या किया
गंजे होने पर ऐप नहीं पहचान पाया! मजदूर ने फिर ऐसा निकाला जुगाड़, हो गया वायरल, जानें क्या किया
इंडिया
Monsoon 2026 Update: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
पंजाब
Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
पंजाब निकाय चुनाव: वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
इंडिया
Monsoon Tracker: मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Madhubani Viral Video: 6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो
6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget