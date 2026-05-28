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Gulshan Devaiah Birthday: 'दहाड़' में डराया, 'बधाई दो' में चौंकाया, गुलशन देवैया के वो 7 किरदार, जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप
Gulshan Devaiah Birthday: गुलशन देवैया 28 मई को अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर एक्टर के उन 7 किरदारों पर नजर डालते हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे.
बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया 28 मई को अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने साल 2010 में अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म 'दैट गर्ल इन येलो बूट्स' से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज उनकी गिनती इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में होती है. गुलशन देवैया ने अपने करियर में कई दमदार परफॉर्मेंस दी हैं. वो हर रोल में छाए हैं. आइए गुलशन देवैया के बर्थडे पर एक्टर के उन 7 किरदारों पर नजर डालते हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे.
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Published at : 28 May 2026 09:01 AM (IST)
Tags :Gulshan Devaiah Bollywood
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