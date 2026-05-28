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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडGulshan Devaiah Birthday: 'दहाड़' में डराया, 'बधाई दो' में चौंकाया, गुलशन देवैया के वो 7 किरदार, जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप

Gulshan Devaiah Birthday: 'दहाड़' में डराया, 'बधाई दो' में चौंकाया, गुलशन देवैया के वो 7 किरदार, जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप

Gulshan Devaiah Birthday: गुलशन देवैया 28 मई को अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर एक्टर के उन 7 किरदारों पर नजर डालते हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 May 2026 09:01 AM (IST)
Gulshan Devaiah Birthday: गुलशन देवैया 28 मई को अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर एक्टर के उन 7 किरदारों पर नजर डालते हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे.

बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया 28 मई को अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने साल 2010 में अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म 'दैट गर्ल इन येलो बूट्स' से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज उनकी गिनती इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में होती है. गुलशन देवैया ने अपने करियर में कई दमदार परफॉर्मेंस दी हैं. वो हर रोल में छाए हैं. आइए गुलशन देवैया के बर्थडे पर एक्टर के उन 7 किरदारों पर नजर डालते हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे.

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'दहाड़': सबसे पहले बात करते हैं साल 2023 में आई वेब सीरीज 'दहाड़' की, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर देवी लाल सिंह का किरदार निभाया है. इस सीरीज में उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसमें सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा और सोहम शाह भी लीड रोल में हैं.
'दहाड़': सबसे पहले बात करते हैं साल 2023 में आई वेब सीरीज 'दहाड़' की, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर देवी लाल सिंह का किरदार निभाया है. इस सीरीज में उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसमें सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा और सोहम शाह भी लीड रोल में हैं.
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'बधाई दो' : साल 2022 में आई राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'बधाई दो' में गुलशन ने वकील गुरु नारायण की भूमिका निभाई है, जो राजकुमार राव का लव इंटरेस्ट है. उन्होंने फिल्म में इस किरदार के जरिए LGBTQ समुदाय से जुड़े कई रूढ़िवादी विचारों को तोड़ा.
'बधाई दो' : साल 2022 में आई राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'बधाई दो' में गुलशन ने वकील गुरु नारायण की भूमिका निभाई है, जो राजकुमार राव का लव इंटरेस्ट है. उन्होंने फिल्म में इस किरदार के जरिए LGBTQ समुदाय से जुड़े कई रूढ़िवादी विचारों को तोड़ा.
Published at : 28 May 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Gulshan Devaiah Bollywood

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