'दहाड़': सबसे पहले बात करते हैं साल 2023 में आई वेब सीरीज 'दहाड़' की, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर देवी लाल सिंह का किरदार निभाया है. इस सीरीज में उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसमें सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा और सोहम शाह भी लीड रोल में हैं.