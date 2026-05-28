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पत्नी शूरा खान संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अरबाज खान, कैजुअल ब्लैक ड्रेस में भी स्टाइलिश लगीं एक्टर की बीवी
Arbaaz Khan-Sshura Khan Pics: अरबाज खान और शूरा खान गुरुवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. कपल की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
अरबाज खान और शूरा खान बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल हैं. ये जोड़ी अक्सर साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती दिखती है. पिछले साल ही ये बेटी सिपारा खान के पेरेंट्स भी बने थे. वहीं गुरुवार की सुबह अरबाज और उनकी पत्नी शूरा खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों कहीं बाहर के लिए रवाना हुए हैं.
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Published at : 28 May 2026 11:01 AM (IST)
Tags :Arbaaz Khan Sshura Khan
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