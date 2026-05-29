6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो

Madhubani Viral Video: बिहार के मधुबनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर बिना हेलमेट स्कूटी चलाती नजर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि इसी महिला अधिकारी ने कुछ समय पहले ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक शख्स का 6000 रुपये का चालान काटा था, लेकिन अब जब उनका खुद का बिना हेलमेट वीडियो वायरल हुआ, तो लोग सवाल उठाने लगे. सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए ही बने हैं?

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने निकाला गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, “अगर जुर्माना सिर्फ पैसों का खेल है, तो नियम गरीब लोगों के लिए ही रह गए हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “नियम लोगों को समझाने वाले खुद ही नियम तोड़ रहे हैं.” कई लोगों ने बिहार पुलिस पर भी सवाल उठाए. कुछ यूजर्स ने कहा कि जब पुलिस खुद हेलमेट नहीं पहनेगी, तो आम लोग नियमों को कितना गंभीर लेंगे. सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं.

Madhubani Bihar: 2-star police officer who fined her brother ₹6k for traffic violation caught riding without helmet😭💀 pic.twitter.com/2Dwk8GU4qS — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 28, 2026

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लोगों ने कहा- पहले खुद नियम मानिए

वीडियो पर आए कई कमेंट्स काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “अगर जनता को नियम मानने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले अधिकारियों को खुद उसका पालन करना चाहिए.” वहीं दूसरे ने कहा, “पावर मिलते ही लोग खुद को नियमों से ऊपर समझने लगते हैं.” कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, “क्या पुलिस वाले एलियन हैं, जो बिना हेलमेट घूम सकते हैं?” कई लोगों ने इसे गलत बताते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह आम आदमी हो या अधिकारी.

सोशल मीडिया पर बढ़ती जा रही बहस

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस लगातार बढ़ती जा रही है. लोग कह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के नियम हर किसी के लिए एक जैसे होने चाहिए. कई यूजर्स का मानना है कि जब बड़े अधिकारी खुद नियम तोड़ते नजर आते हैं, तो इससे गलत संदेश जाता है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग लगातार अपनी राय दे रहे हैं. अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है.

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