अगस्त्य नंदा के साथ इक्कीस में नजर आने वाली लड़की कौन? अक्षय कुमार से है कनेक्शन 

'इक्कीस' में सिमर भाटिया बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं. आपको बता दें, हसीना कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार के बहन की बेटी हैं. इस तरह सिमर का अक्षय कुमार के साथ स्पेशल रिश्ता है. अब अपने मामा की तरह एक्ट्रेस भी बॉलीवुड में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.