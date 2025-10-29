हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगस्त्य नंदा के साथ इक्कीस में नजर आने वाली लड़की कौन? अक्षय कुमार से है कनेक्शन 

Who is Simar Bhatia: अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. अब दर्शक फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं. यहां जानिए इस हसीना की पूरी डिटेल्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 06:53 PM (IST)
इक्कीस का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म की लीड एक्ट्रेस चर्चा में आ गई हैं. सभी इस हसीना के बारे में जानना चाहते हैं जिसके साथ अमिताभ बच्चन के नाती इश्क फरमाने वाले हैं. आइए जानते है कौन हैं सिमर भाटिया.

अगस्त्य नंदा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. इसके बाद से ही फिल्म में नजर आने वाली इस हसीना को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. आपको बता दें, फिल्म की लीड एक्ट्रेस का अक्षय कुमार के साथ भी स्पेशल कनेक्शन है.
'इक्कीस' में सिमर भाटिया बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं. आपको बता दें, हसीना कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार के बहन की बेटी हैं. इस तरह सिमर का अक्षय कुमार के साथ स्पेशल रिश्ता है. अब अपने मामा की तरह एक्ट्रेस भी बॉलीवुड में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.
सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन अलका की बेटी हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी सुर्खियां बटोरती हैं और अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.
कई बार उन्होंने अपने ट्रेंडी आउटफिट और फैशन सेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्ट्रेस ने अपनी बचपन की तस्वीरों के साथ स्कूल और कॉलेज के दिनों की यादें भी शेयर की हैं. इन पिक्चर्स को नेटीजंस ने बहुत प्यार भी दिया है.
फिल्मीबीट के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जमनाबाई नरसी स्कूल और मुंबई के ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चली गईं.
बॉलीवुड डेब्यू के पहले भी वो कई बार लाइमलाइट में रह चुकी हैं. स्पेशल ओकेशन या पार्टीज में पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया और हमेशा ही उन्होंने अपने ग्लैमरस अवतार से लोगों का दिल जीत लिया.
अब 'इक्कीस' के जरिए सिमर भाटिया अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. इस फिल्म में उन्हें अगस्त्य नंदा के साथ इश्क फरमाते हुए देखा जाएगा. दर्शकों के बीच भी इसको लेकर तगड़ा बज बन रहा है. बता दें, ये फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज होगी.
Published at : 29 Oct 2025 06:53 PM (IST)
