अगस्त्य नंदा के साथ इक्कीस में नजर आने वाली लड़की कौन? अक्षय कुमार से है कनेक्शन
Who is Simar Bhatia: अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. अब दर्शक फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं. यहां जानिए इस हसीना की पूरी डिटेल्स.
इक्कीस का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म की लीड एक्ट्रेस चर्चा में आ गई हैं. सभी इस हसीना के बारे में जानना चाहते हैं जिसके साथ अमिताभ बच्चन के नाती इश्क फरमाने वाले हैं. आइए जानते है कौन हैं सिमर भाटिया.
Published at : 29 Oct 2025 06:53 PM (IST)
Tags :Ikkis Simar Bhatia
बॉलीवुड
