ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में अनीत पड्डा ने दिए जबरदस्त पोज, फैंस बोले- हाय कोई तो रोक लो

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में अनीत पड्डा ने दिए जबरदस्त पोज, फैंस बोले- हाय कोई तो रोक लो

Aneet Padda Photos: अनीत पड्डा की ब्लैक बॉडी-हगिंग ड्रेस वाली फोटोज उनके क्लासी और कॉन्फिडेंट लुक के चलते तेजी से वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें देख आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 04:19 PM (IST)
सैयारा की अनीत पड्डा ने हाल ही में अपनी ब्लैक बॉडी-हगिंग ड्रेस में कुछ फोटोंस शेयर की है और उनका ये ग्लैम लुक देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उनके कॉन्फिडेंस, स्टाइल और मॉडर्न वाईब को फैंस ने बेहद पसंद किया.

1/7
सैयारा फैम अनीत पड्डा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक ब्लैक हगिंग ड्रेस में फोटो शेयर की और ये फोटोज देखते ही देखते वायरल हो गई.
2/7
इस फोटो में उनकी ब्लैक बॉडी-हगिंग ड्रेस उनके फिगर को बहुत ही क्लासी तरीके से हाइलाइट कर रही हैं. हेयर लूज हैं और उनका पूरा लूक बहुत क्लीन और मॉडर्न वाइब दे रहा है.
3/7
इसमें आप उनका फेस कॉन्फिडेंस से भरा हुआ देख सकते हैं. सॉफ्ट मेकअप, हल्की स्मोकी आईज और न्यूड लिप्स ने उनके पूरे लुक को बहुत पॉलिशड और अट्रैक्टिव बनाता है.
4/7
यहां उनकी ड्रेस की शाइन और फिट दोनों बहुत क्लियर दिखता है, जिससे उनका पूरा लूक ज्यादा ग्लैमरस दिखता है. उनके शोल्डर और नेकलाइन का स्टाइल ड्रेस को और भी अपीलिंग बना रहा है.
5/7
इस फोटो में उनके बाल हल्के से मूव करते हुए दिखते हैं, जो पूरी पिक को नेचुरल लेकिन स्टाइलिश वाइब देता है. उनकी जॉलाइन और सॉफ्ट एक्सप्रेशन इस शॉट को एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव बनाता है.
6/7
इस एंगल में उनकी ड्रेस का कर्व और पोस्चर बहुत परफेक्ट दिख रहा है. ये लुक थोड़ा क्लासी है जिसकी वजह से फैंस ने इसे सबसे ज्यादा पसंद किया.
7/7
आखिरी फोटो में वो काफी ग्लैमरस दिख रही है और उनके इस स्टाइलिश गेज में एक स्ट्रॉन्ग, फियरलेस एटीट्यूड दिख रहा है. यही लूक वायरल होने की सबसे बड़ी वजह बन गई.
Published at : 05 Dec 2025 04:19 PM (IST)
