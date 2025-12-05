हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या है धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल के असली नाम, जानकर आप भी रह जाएंगे शॉक्ड

क्या है धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल के असली नाम, जानकर आप भी रह जाएंगे शॉक्ड

Dharmendra-Sunny-Bobby Real Name: धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार है. आज हम आपको इन एक्टर्स के असली नाम बताने जा रहे हैं. जिसके बारें मे बहुत कम लोग ही ये जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 03:09 PM (IST)
Dharmendra-Sunny-Bobby Real Name: धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार है. आज हम आपको इन एक्टर्स के असली नाम बताने जा रहे हैं. जिसके बारें मे बहुत कम लोग ही ये जानते हैं.

बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं, जिनके असली नाम उनके स्क्रीन नेम से बिल्कुल अलग हैं. देओल परिवार भी इसी लिस्ट में शामिल है. धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल जिन्हें दुनिया इन्हीं नामों से जानती है वास्तव में इनके असली नाम कुछ और ही हैं. आइए जानते हैं इनके असली नाम.

धर्मेंद्र का हाल ही में 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें गुजरे 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनके परिवार और फैंस के दिल में हमेशा के लिए गम बैठ गया.
धर्मेंद्र का हाल ही में 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें गुजरे 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनके परिवार और फैंस के दिल में हमेशा के लिए गम बैठ गया.
3 दिसंबर को धर्मेंद्र की अस्थियों को उनके पोते करण देओल ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में विसर्जित किया. साथ में बेटे सनी और बॉबी देओल भी थे.
3 दिसंबर को धर्मेंद्र की अस्थियों को उनके पोते करण देओल ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में विसर्जित किया. साथ में बेटे सनी और बॉबी देओल भी थे.
बता दें, धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली में हुआ था. उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल था. उन्हीं से इंस्पायर धर्मेंद्र का नाम था.
बता दें, धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली में हुआ था. उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल था. उन्हीं से इंस्पायर धर्मेंद्र का नाम था.
धर्मेंद्र का असली नाम धरम सिंह देओल था. जब वह पैदा हुए थे तो मां और पिता ने उनका यही नाम रखा था. हालांकि, फिल्मों में आने के बाद वह धर्मेंद्र बन गए.
धर्मेंद्र का असली नाम धरम सिंह देओल था. जब वह पैदा हुए थे तो मां और पिता ने उनका यही नाम रखा था. हालांकि, फिल्मों में आने के बाद वह धर्मेंद्र बन गए.
धर्मेंद्र ने फिर 64 साल बाद अपना नाम बदलकर वही नाम अपना लिया, जो जन्म के वक्त उनके माता-पिता ने रखा था. यानी धरम सिंह देओल .
धर्मेंद्र ने फिर 64 साल बाद अपना नाम बदलकर वही नाम अपना लिया, जो जन्म के वक्त उनके माता-पिता ने रखा था. यानी धरम सिंह देओल .
इसी तरह धर्मेंद्र के दोंनों बेटों सनी और बॉबी देओल का नाम भी कुछ और है, पर फिल्मों में आने के बाद उन्होंने नाम बदल लिया था. सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है. घरवाले उन्हें प्यार से सनी बुलाते थे तो फिल्मों में भी उन्होंने इसी नाम से एंट्री मारी और मशहूर हो गए.
इसी तरह धर्मेंद्र के दोंनों बेटों सनी और बॉबी देओल का नाम भी कुछ और है, पर फिल्मों में आने के बाद उन्होंने नाम बदल लिया था. सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है. घरवाले उन्हें प्यार से सनी बुलाते थे तो फिल्मों में भी उन्होंने इसी नाम से एंट्री मारी और मशहूर हो गए.
वहीं बॉबी देओल की बात करें तो उनका असली नाम विजय सिंह देओल है और घरवाले उन्हें प्यार से बॉबी बुलाते हैं. फिल्मों में आने के बाद वह बॉबी देओल बनकर मशहूर हुए और फैंस उन्हें 'लॉर्ड बॉबी' के नाम से भी बुलाते हैं.
वहीं बॉबी देओल की बात करें तो उनका असली नाम विजय सिंह देओल है और घरवाले उन्हें प्यार से बॉबी बुलाते हैं. फिल्मों में आने के बाद वह बॉबी देओल बनकर मशहूर हुए और फैंस उन्हें 'लॉर्ड बॉबी' के नाम से भी बुलाते हैं.
Published at : 05 Dec 2025 03:09 PM (IST)
