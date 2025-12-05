क्या है धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल के असली नाम, जानकर आप भी रह जाएंगे शॉक्ड

इसी तरह धर्मेंद्र के दोंनों बेटों सनी और बॉबी देओल का नाम भी कुछ और है, पर फिल्मों में आने के बाद उन्होंने नाम बदल लिया था. सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है. घरवाले उन्हें प्यार से सनी बुलाते थे तो फिल्मों में भी उन्होंने इसी नाम से एंट्री मारी और मशहूर हो गए.