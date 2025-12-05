हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड की ये हैं सबसे लंबी फिल्में, शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर तक की फिल्में लिस्ट में हैं शामिल

बॉलीवुड की ये हैं सबसे लंबी फिल्में, शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर तक की फिल्में लिस्ट में हैं शामिल

Top 10 Longest Films: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के नाम बताने जा रहे हैं, जो अपने लंबे रनटाइम के लिए चर्चा में रही हैं. आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन सी फिल्में शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 03:02 PM (IST)
Top 10 Longest Films: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के नाम बताने जा रहे हैं, जो अपने लंबे रनटाइम के लिए चर्चा में रही हैं. आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन सी फिल्में शामिल हैं.

बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी हैं, जो दर्शकों को स्क्रीन से जोड़ने के लिए लंबे समय तक चली हैं. शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर तक की कई हिट फिल्मों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं. इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि अपने लंबे रन टाइम के बावजूद फैंस का एंटरटेनमेंट भी बनाए रखा. आइए जानते हैं वो फिल्में जो अपने लंबे रनटाइम के लिए भी चर्चा में रही हैं.

1/10
लिस्ट में सबसे पहले नंबर है साल 2003 में रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म 'एल ओ सी कारगिल'. इस फिल्म का रनटाइम 4 घंटे 15 है.
लिस्ट में सबसे पहले नंबर है साल 2003 में रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म 'एल ओ सी कारगिल'. इस फिल्म का रनटाइम 4 घंटे 15 है.
2/10
लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म 'मेरा नाम जोकर' है. फिल्म का रन टाइम 4 घंटे 4 मिनट है.
लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म 'मेरा नाम जोकर' है. फिल्म का रन टाइम 4 घंटे 4 मिनट है.
3/10
लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 1964 में आई फिल्म 'संगम' है. इस फिल्म का रनटाइम लगभग 3 घंटे 58 मिनट है.
लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 1964 में आई फिल्म 'संगम' है. इस फिल्म का रनटाइम लगभग 3 घंटे 58 मिनट है.
4/10
लिस्ट में चौथे नंबर पर आमिर खान की साल 2001 में आई फिल्म 'लगानः वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 44 मिनट है.
लिस्ट में चौथे नंबर पर आमिर खान की साल 2001 में आई फिल्म 'लगानः वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 44 मिनट है.
5/10
लिस्ट में 5वें नंबर पर संजय दत्त की साल 1990 आई एक्शन ड्रामा फिल्म 'खतरनाक' है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 43 मिनट है.
लिस्ट में 5वें नंबर पर संजय दत्त की साल 1990 आई एक्शन ड्रामा फिल्म 'खतरनाक' है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 43 मिनट है.
6/10
लिस्ट में छठे नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म 'मोहब्बतें' हैं. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 36 मिनट है.
लिस्ट में छठे नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म 'मोहब्बतें' हैं. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 36 मिनट है.
7/10
7वें नंबर पर 2007 में आई फिल्म 'सलाम-ए-इश्क' है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 36 मिनट है.
7वें नंबर पर 2007 में आई फिल्म 'सलाम-ए-इश्क' है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 36 मिनट है.
8/10
फिल्म 'जोधा अकबर' लिस्ट में 8वें नंबर पर है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट है.
फिल्म 'जोधा अकबर' लिस्ट में 8वें नंबर पर है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट है.
9/10
लिस्ट में 9वें नंबर पर शाहरुख खान की साल 2004 में आई फिल्म स्वदेश है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 30 मिनट है.
लिस्ट में 9वें नंबर पर शाहरुख खान की साल 2004 में आई फिल्म स्वदेश है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 30 मिनट है.
10/10
वहीं, लिस्ट में 10वें नंबर पर साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 21 मिनट है.
वहीं, लिस्ट में 10वें नंबर पर साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 21 मिनट है.
Published at : 05 Dec 2025 03:02 PM (IST)
Mohabbatein Jodhaa Akbar Animal Loc Kargil

