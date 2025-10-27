हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमुंबई के इसी आलीशान 3BHK फ्लैट में रहती हैं शहनाज गिल, हर कोने में दिखेगी सादगी और सुकून, देखें तस्वीरें

Shehnaaz Gill Mumbai Luxury House: आज हम आपको ‘बिग बॉस 13’ से पूरे देश धड़कन बन चुकी शहनाज गिल के मुंबई वाले घर का टूर देने ज रहे हैं. जो बेहद आलीशान है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Oct 2025 04:55 PM (IST)
शहनाज गिल इन दिनों अपनी पंजाबी फिल्म ‘इक कुड़ी’ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. जो 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्म का जमकर प्रमोशन भी कर रही हैं. लेकिन यहां हम आपके लिए एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं बल्कि उनके आलीशान घर के बारे में बात कर रहे हैं. जो बहुत ही सुंदर है. नीचे देखिए तस्वीरें...

शहनाज गिल ने कुछ साल पहले ही अपनी कड़ी मेहनत से मुंबई में एक आलीशान 3बीएचके घर खरीदा है. जिसकी तस्वीरें वो कभी-कभी फैंस के साथ शेयर करती हैं.
ये एक्ट्रेस के घर का लिविंग एरिया है. जहां पर आपको बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से सजाया हुआ दिखाई देगा.
शहनाज ने अपने घर के एक कोने में डायनिंग एरिया भी बनाया है. जहां आपको वुडन टेबल चेयर और बेंच लगा हुआ नजर आएगा.
एक्ट्रेस ने अपना ये ड्रीम हाउस बहुत ही सादगी से डेकोरेट किया है. ये घर का कीचन है. जहां ग्रे शेड के कैबिनेट लगे हुए हैं.
शहनाज के घर में एक बड़ी सी बालकनी भी है. यहां उन्होंने कई सारे पौधे और सीटिंग एरिया भी बनाया है.
शहनाज का बेडरूम काफी सिंपल और कोजी है. यहां एक्ट्रेस ने दीवारों को एकदम खाली रखा है. क्योंकि उन्हें घर में ज्यादा तस्वीरें लगाना पसंद नहीं है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो शहनाज आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म ‘थैंक्य फॉर कमिंग’ में नजर आई थी. अब वो पंजाबी फिल्म ‘इक कुड़ी’ में दिखेंगी.
Published at : 27 Oct 2025 04:55 PM (IST)
