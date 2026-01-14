एक्सप्लोरर
हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग, गर्लफ्रेंड गौरी संग पहुंचे आमिर खान, तृप्ति डिमरी ने लूटी लाइमलाइट
हैप्पी पटेल 16 जनवरी को रिलीज होने वाली है. वीर दास की इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. आमिर खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है.
फिल्म हैप्पी पटेल में मोना सिंह, मिथिला पालकर, प्रियांशु चटर्जी, विश्वनाथ कुलकर्णी जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. फिल्म की 14 जनवरी को स्क्रीनिंग रखी गई. इस स्क्रीनिंग में कई स्टार्स नजर आए.
Published at : 14 Jan 2026 10:38 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Veer Das Happy Patel
