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पति राज कुंद्रा और दोस्तों संग लेट नाइट डिनर पर पहुंची शिल्पा शेट्टी, वायरल हुईं फोटोज
Shilpa Shetty Photos: शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा और दोस्तों के साथ लेट नाइट डिनर पर स्पॉट हुईं. उनके कैजुअल लुक और मस्ती भरे मूड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हाल ही में अपने पति राज कुंद्रा और दोस्तों के संग लेट नाइट डिनर एंजॉय करती हुई नजर आईं. इस दौरान उनकी मस्ती भरी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. शिल्पा इस दौरान स्टाइलिश लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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Published at : 14 Mar 2026 10:02 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty Raj Kundra Tanya Deol
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प्रेम कुमारJournalist
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