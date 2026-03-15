शांति निकेतन में होगी तुलसी की वापसी, शो में आएगा अब तक का सबसे बड़ा महाट्विस्ट

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों मुन्नी और ऋतिक की शादी का ट्रैक देखने को मिल रहा है. इस शादी में तुलसी और मिहिर के सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं. नंदिनी और कऱण ने भी इंडिया वापसी की है. लेकिन, दोनों अब तलाक लेने के कागार पर पहुंच चुके हैं.

उन दोनों की लड़ाई का असर उसकी बेटी समायरा पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ खराब हो चुका है. दूसरी तरफ करण और नंदिनी ने डिसाइड कर रखा है कि वो मुन्नी और ऋतिक की शादी के बाद तलाक ले लेंगे और घरवालों को भी ये बात बता देंगे.

समायरा को इस बारे में पता चल जाता है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अपने बच्चों के लिए ही तुलसी अब शांति निकेतन में वापसी आने वाली है. लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि समायरा छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है.

लेकिन, ऋतिक उसे बचा लेता है. विरानी परिवार के लोग इस मंजर को देख हैरान रह जाते हैं. समायरा को बचाने के बाद परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में वो कहती है कि अपने पेरेंट्स की वजह से ही उसको परेशानी है.

नंदिनी और करण पर भड़केगी तुलसी

समायरा सबको बताती है कि करण और नंदिनी रोज लड़ाई करते हैं. समायरा की बातें सुनने के बाद तुलसी और मिहिर मिलकर नंदिनी और करण से बात करते हैं. वो लोग करण-नंदिनी से कहते हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी की हालत नहीं दिख रही है.

लेकिन, करण और नंदिनी का कहना होता है कि वो एक-दूसरे के संग नहीं रह सकते हैं. तुलसी गुस्से में नंदिनी से कहती है कि बच्चे होने के बाद मां के लिए फर्स्ट प्राय़ोरिटी उसके बच्चे ही होते हैं. इस पर करण कहता है कि आप भी तो 6 साल पहले घर छोड़कर चली गई थीं.

इसके जवाब में तुलसी कहती है कि वो जब गई थी तो उसके बच्चे बड़े हो गए थे, सेटल थे, उनका अपना-अपना परिवार था. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम अपनी मां के पास जाएगा और तुलसी को वापस शांति निकेतन आने के लिए कहेगा.

उसके बाद तुलसी शांति निकेतन में वापसी करेगी. दूसरी तरफ मिहिर खुश हो जाता है. लेकिन, मिहिर से तुलसी कहती है कि वो शांतिनिकेतन में उसकी पत्नी बनकर नहीं बल्कि अपने बच्चों की मां बनकर लौटी है.

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