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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरानी मुखर्जी से अदिति राव हैदरी तक, रवि भागचंदका- एका लखानी की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा

रानी मुखर्जी से अदिति राव हैदरी तक, रवि भागचंदका- एका लखानी की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा

Ravi Bhagchandka's wedding Photos: फिल्मकार रवि भागचंदका ने हाल ही में एका लखानी संग शादी रचाई है. उनकी शादी में कई सेलेब्स पहुंचें. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Mar 2026 10:23 PM (IST)
Ravi Bhagchandka's wedding Photos: फिल्मकार रवि भागचंदका ने हाल ही में एका लखानी संग शादी रचाई है. उनकी शादी में कई सेलेब्स पहुंचें. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

फिल्मेकर रवि भागचंदका हाल ही में एका लखानी के संग शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों ने आज 14 मार्च को शादी रचाई है. कपल की वेडिंग में बॉलीवुड और खेल जगत के कई सेलेब्स शामिल हुए. आइए देखते हैं तस्वीरें.

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मशहूर फिल्ममेकर रवि भागचंदका ने आज 14 मार्च को सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एका लखानी के साथ शादी रचाई है.
मशहूर फिल्ममेकर रवि भागचंदका ने आज 14 मार्च को सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एका लखानी के साथ शादी रचाई है.
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उनकी शादी की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जहां कई सेलेब्स नजर आए. सभी ने मीडिया के सामने पोज भी दिए हैं.
उनकी शादी की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जहां कई सेलेब्स नजर आए. सभी ने मीडिया के सामने पोज भी दिए हैं.
Published at : 14 Mar 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Rani Mukerji Eka Lakhani Ravi Bhagchandka

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