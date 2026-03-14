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रानी मुखर्जी से अदिति राव हैदरी तक, रवि भागचंदका- एका लखानी की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा
Ravi Bhagchandka's wedding Photos: फिल्मकार रवि भागचंदका ने हाल ही में एका लखानी संग शादी रचाई है. उनकी शादी में कई सेलेब्स पहुंचें. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.
फिल्मेकर रवि भागचंदका हाल ही में एका लखानी के संग शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों ने आज 14 मार्च को शादी रचाई है. कपल की वेडिंग में बॉलीवुड और खेल जगत के कई सेलेब्स शामिल हुए. आइए देखते हैं तस्वीरें.
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Published at : 14 Mar 2026 10:23 PM (IST)
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