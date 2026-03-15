'16-17 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं..' कनाडाई पासपोर्ट लेने के पीछे ये थी बड़ी वजह, अक्षय कुमार ने खुद उठाया राज से पर्दा
अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं, जो आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.
अक्षय कुमार के पास 2023 से पहले कनाडा का पासपोर्ट था. ऐसे में उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है. लोग उन्हें तरह-तरह की बातें कहते हैं. अब इस पूरे मामले पर अक्षय कुमार ने अपना रिएक्शन दिया है. साथ ही ये भी बताया कि आखिर उन्होंने कनाडा का पासपोर्ट क्यों लिया था.
इतना ही नहीं अक्षय कुमार ने एक और सवाल का जवाब दिया और वो ये था कि क्या वो कैनेडियन कहे जाने की वजह से देशभक्ति फिल्मों में काम कर रहे थे. इंडिया टुडे के एक इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने इस सब मुद्दों पर खुलकर बात की.
मुझे जो लगता है कर लेता हूं
इस दौरान अक्षय ने कहा,'मैं जो भी काम करता हूं, अपनी छवि बनाने के लिए नहीं करता हूं. मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन देशभक्त की इमेज बनाने के लिए काम नहीं करता हूं. मैं काम करता हूं क्योंकि मुझे जो लगता है कर लेता हूं.'
View this post on Instagram
इसी दौरान अक्षय ने अपने कैनेडियन पासपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा,'वैसे तो मैं ये पहले कई बार कह चुका हूं कि हां कैनेडियन मेरा पासपोर्ट था..क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसा दौर भी आया था, जब लगातार 16-17 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं. काम तो था मेरे पास लेकिन बस 3-4 फिल्में ही बची हुई थीं. ऐसे में मैं सोच रहा था कि क्या करूं. ऐसा नहीं रहै कि हमारे देश से बाहर जाकर लोग काम नहीं करते तो मुझे भी कनाड़ा में काम मिल रहा था, तो मैंने वहां छोटा सा बिजनेस करने का प्लान बनाया था.'
अक्षय कुमार ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'उसी दौरान मुझे पासपोर्ट मिल गया. उसके बाद कमाल की बात ये थी कि जो फिल्में मेरी 3 रिलीज होने वाली थी वो तीनों हिट हो गईं. उसके बाद मुझे काम मिलने लग गया.मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि अब नहीं आऊंगा. इंडिया में ही मैं रहूंगा. इस बीच मैं भूल गया और मेरे लिए बस वो एक पासपोर्ट ही था. मैंने इतना नहीं सोचा.'
ये भी पढ़ें:-'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले 'धुरंधर 3' को लेकर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स की है ये प्लानिंग!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL