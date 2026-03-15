बच्चा होने के बाद पीरियड्स शुरू नहीं हुए क्या फिर भी हो सकती है प्रेग्नेंसी? एक्सपर्ट से जानें

How Soon Can You Get Pregnant After Birth: बच्चा होने के बाद शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से संभलने में समय लगता है. इसी दौरान कई महिलाओं के मन में एक आम सवाल उठता है कि अगर डिलीवरी के बाद अभी तक पीरियड्स शुरू नहीं हुए हैं, तो क्या फिर भी प्रेग्नेंसी हो सकती है? एक्सपर्ट के अनुसार इसका जवाब हां है. कई मामलों में पीरियड्स आने से पहले ही शरीर में ओव्यूलेशन शुरू हो सकता है, जिससे गर्भधारण की संभावना बन जाती है.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट flo.health की रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्जिया ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी (यूएस) की स्त्री रोग एक्सपर्ट डॉ. रेनीटा व्हाइट के मुताबिक, डिलीवरी के बाद फर्टिलिटी यानी प्रेग्नेंसी की क्षमता काफी जल्दी लौट सकती है. कुछ महिलाओं में यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म के लगभग 4 से 6 सप्ताह बाद ही शुरू हो सकती है. इसका मतलब यह है कि अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो महिला बिना पहला पीरियड आए भी प्रेग्नेंट हो सकती है.

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कितने महीने का होता है ओव्यूलेशन पीरियड्स

असल में हर महीने ओव्यूलेशन पीरियड्स से लगभग दो हफ्ते पहले होता है. इसलिए कई बार ऐसा होता है कि महिला को पहला पीरियड आने से पहले ही ओव्यूलेशन हो जाता है और अगर इस दौरान असुरक्षित संबंध बनते हैं तो गर्भधारण संभव हो सकता है. यही वजह है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर फिलहाल दूसरा बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, तो डिलीवरी के बाद भी सही कॉन्ट्रासेप्टिव उपाय अपनाना जरूरी है।

कई महिलाएं मानती हैं कि ब्रेस्टफीडिंग कराने से प्रेग्नेंसी नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह भरोसेमंद तरीका नहीं है. हालांकि ब्रेस्टफीडिंग कुछ समय तक ओव्यूलेशन को देर से शुरू कर सकती है, लेकिन यह गर्भधारण से पूरी तरह सुरक्षा नहीं देती. इसलिए इस दौरान भी सावधानी रखना जरूरी माना जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि डिलीवरी के तुरंत बाद शरीर को पूरी तरह रिकवर होने के लिए समय चाहिए.

कितना होना चाहिए गैप

कारण एक्सपर्ट आमतौर पर सलाह देते हैं कि अगली प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले कुछ समय का अंतर रखना बेहतर होता है. रिसर्च के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद लगभग 18 महीने का अंतर रखना मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है. अगर डिलीवरी के बाद पीरियड्स अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, तब भी प्रेग्नेंसी संभव है क्योंकि ओव्यूलेशन पहले हो सकता है. इसलिए परिवार की योजना के अनुसार सही समय और सही कॉन्ट्रासेप्टिव तरीकों के बारे में डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित कदम माना जाता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.