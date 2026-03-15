हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलPregnancy After Childbirth: बच्चा होने के बाद पीरियड्स शुरू नहीं हुए क्या फिर भी हो सकती है प्रेग्नेंसी? एक्सपर्ट से जानें

Pregnancy After Childbirth: बच्चा होने के बाद पीरियड्स शुरू नहीं हुए क्या फिर भी हो सकती है प्रेग्नेंसी? एक्सपर्ट से जानें

Postpartum Pregnancy: काफी महिलाओं के मन में यह सवाल रहता है कि पहले बच्चे के बाद पीरियड्स शुरू नहीं हुआ, तो क्या फिर प्रेग्नेंसी हो सकती है. चलिए बताते हैं कि डॉ. क्या कहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

How Soon Can You Get Pregnant After Birth: बच्चा होने के बाद शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से संभलने में समय लगता है. इसी दौरान कई महिलाओं के मन में एक आम सवाल उठता है कि अगर डिलीवरी के बाद अभी तक पीरियड्स शुरू नहीं हुए हैं, तो क्या फिर भी प्रेग्नेंसी हो सकती है? एक्सपर्ट के अनुसार इसका जवाब हां है. कई मामलों में पीरियड्स आने से पहले ही शरीर में ओव्यूलेशन शुरू हो सकता है, जिससे गर्भधारण की संभावना बन जाती है.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट flo.health की रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्जिया ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी (यूएस) की स्त्री रोग एक्सपर्ट डॉ. रेनीटा व्हाइट के मुताबिक, डिलीवरी के बाद फर्टिलिटी यानी प्रेग्नेंसी की क्षमता काफी जल्दी लौट सकती है. कुछ महिलाओं में यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म के लगभग 4 से 6 सप्ताह बाद ही शुरू हो सकती है. इसका मतलब यह है कि अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो महिला बिना पहला पीरियड आए भी प्रेग्नेंट हो सकती है.

इसे भी पढ़ें- पीरियड्स पेन का पैटर्न: पहले दिन ज्यादा, बाद में कम क्या है वजह? डॉक्टर ने बताया असली कारण

कितने महीने का होता है ओव्यूलेशन पीरियड्स

असल में हर महीने ओव्यूलेशन पीरियड्स से लगभग दो हफ्ते पहले होता है. इसलिए कई बार ऐसा होता है कि महिला को पहला पीरियड आने से पहले ही ओव्यूलेशन हो जाता है और अगर इस दौरान असुरक्षित संबंध बनते हैं तो गर्भधारण संभव हो सकता है.  यही वजह है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर फिलहाल दूसरा बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, तो डिलीवरी के बाद भी सही कॉन्ट्रासेप्टिव उपाय अपनाना जरूरी है।

कई महिलाएं मानती हैं कि ब्रेस्टफीडिंग कराने से प्रेग्नेंसी नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह भरोसेमंद तरीका नहीं है. हालांकि ब्रेस्टफीडिंग कुछ समय तक ओव्यूलेशन को देर से शुरू कर सकती है, लेकिन यह गर्भधारण से पूरी तरह सुरक्षा नहीं देती. इसलिए इस दौरान भी सावधानी रखना जरूरी माना जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि डिलीवरी के तुरंत बाद शरीर को पूरी तरह रिकवर होने के लिए समय चाहिए. 

कितना होना चाहिए गैप

कारण एक्सपर्ट आमतौर पर सलाह देते हैं कि अगली प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले कुछ समय का अंतर रखना बेहतर होता है. रिसर्च के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद लगभग 18 महीने का अंतर रखना मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है. अगर डिलीवरी के बाद पीरियड्स अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, तब भी प्रेग्नेंसी संभव है क्योंकि ओव्यूलेशन पहले हो सकता है. इसलिए परिवार की योजना के अनुसार सही समय और सही कॉन्ट्रासेप्टिव तरीकों के बारे में डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित कदम माना जाता है.

इसे भी पढ़ें - 20s में भी कपल्स में क्यों हो रही फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, एक्सपर्ट्स से जानें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 15 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Pregnancy After Childbirth Postpartum Pregnancy Can You Get Pregnant Before Your First Period
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Pregnancy After Childbirth: बच्चा होने के बाद पीरियड्स शुरू नहीं हुए क्या फिर भी हो सकती है प्रेग्नेंसी? एक्सपर्ट से जानें
बच्चा होने के बाद पीरियड्स शुरू नहीं हुए क्या फिर भी हो सकती है प्रेग्नेंसी? एक्सपर्ट से जानें
लाइफस्टाइल
How To Get Rid Of Spider Webs: घर की सफाई के साथ कर लें ये काम, कभी नहीं लगेंगे मकड़ी के जाले
घर की सफाई के साथ कर लें ये काम, कभी नहीं लगेंगे मकड़ी के जाले
लाइफस्टाइल
Why Do I Poop After Eating: खाना खाने के तुरंत बाद बन जाता है प्रेशर, जानें शरीर में कहां है दिक्कत?
खाना खाने के तुरंत बाद बन जाता है प्रेशर, जानें शरीर में कहां है दिक्कत?
लाइफस्टाइल
Diwali 2026 Date: 2026 में अक्टूबर नहीं नवंबर में होगी दिवाली, रहेगी भयंकर ठंड
2026 में अक्टूबर नहीं नवंबर में होगी दिवाली, रहेगी भयंकर ठंड
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: IRGC की इजरायल को खुली धमकी..Netanyahu को मारने की खाई कसम! | Khamenei | Trump
Iran Israel War: ईरान की बरसती मिसाइलों का खौफनाक वीडियो..हैरान कर देगा! | Khamenei | Trump
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल के बीच भयंकर बमबारी..दहशत में खाड़ी | America | Trump | Mojtaba
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जंग तेज | America | Trump | Mojtaba
LPG Gas Crisis: बारूदी पहरे के बीच Shivalik-Nanda को कैसे मिली Hormuz से पास करने की एंट्री?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या होर्मुज में युद्धपोत भेजेंगे चीन और ब्रिटेन? ईरान के खिलाफ ट्रंप की अपील पर आया जवाब
क्या होर्मुज में युद्धपोत भेजेंगे चीन और ब्रिटेन? ईरान के खिलाफ ट्रंप की अपील पर आया जवाब
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
इंडिया
Congress On Election: बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, कांग्रेस का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, कांग्रेस का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा
बॉलीवुड
स्ट्रैपलेस पिंक बिकिनी में हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ ने ढाया कहर, समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज
स्ट्रैपलेस पिंक बिकिनी में हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ ने ढाया कहर, समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
ऑटो
Car Service Tips: कितने किलोमीटर चलाने के बाद करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी
कितने किलोमीटर चलाने के बाद करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी
यूटिलिटी
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget