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थाईलैंड में पति राघव चड्ढा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर हैं परिणीति चोपड़ा, शॉर्ट ड्रेस में क्यूट लगीं एक्ट्रेस
Parineeti-Raghav Vacation Photos: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने पति राघव चड्ढा के साथ थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं. हाल ही में राघव ने सोशल मीडिया पर ट्रिप की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने पति राघव चड्ढा और फैमिली के साथ थाइलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में कपल ने वेकेशन की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. आइए देखते हैं उनकी इस ट्रिप की खूबसूरत फोटोज.
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Published at : 15 Mar 2026 01:16 PM (IST)
Tags :Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion