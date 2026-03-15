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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडथाईलैंड में पति राघव चड्ढा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर हैं परिणीति चोपड़ा, शॉर्ट ड्रेस में क्यूट लगीं एक्ट्रेस

थाईलैंड में पति राघव चड्ढा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर हैं परिणीति चोपड़ा, शॉर्ट ड्रेस में क्यूट लगीं एक्ट्रेस

Parineeti-Raghav Vacation Photos: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने पति राघव चड्ढा के साथ थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं. हाल ही में राघव ने सोशल मीडिया पर ट्रिप की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 01:16 PM (IST)
Parineeti-Raghav Vacation Photos: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने पति राघव चड्ढा के साथ थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं. हाल ही में राघव ने सोशल मीडिया पर ट्रिप की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने पति राघव चड्ढा और फैमिली के साथ थाइलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में कपल ने वेकेशन की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. आइए देखते हैं उनकी इस ट्रिप की खूबसूरत फोटोज.

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एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा इन दिनों थाईलैंड में एक दूसरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं.
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा इन दिनों थाईलैंड में एक दूसरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं.
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हाल ही में राघव चड्ढा ने इस ट्रिप की कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें दोनों अपने परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताते नजर आए.
हाल ही में राघव चड्ढा ने इस ट्रिप की कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें दोनों अपने परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताते नजर आए.
Published at : 15 Mar 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA

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