पुलकित सम्राट ने ऐसे किया था कृति खरबंदा को प्रपोज, एक्ट्रेस ने दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर दिखाई झलक

एक्ट्रेस कृति खबंदरा ने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर पुलकित सम्राट के साथ 10 फोटोज शेयर की. उन्होंने हर एक फोटो में अलग अलग कैप्शन लिखा. पहली फोटो में एक्ट्रेस ने लिखा, 'उन्होंने कभी मुझसे 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' नहीं पूछा. उन्होंने हमेशा कहा, 'तुम मुझसे शादी करोगी. ' शायद दिल से हम दोनों को पहले से पता था.'