हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपुलकित सम्राट ने ऐसे किया था कृति खरबंदा को प्रपोज, एक्ट्रेस ने दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर दिखाई झलक

पुलकित सम्राट ने ऐसे किया था कृति खरबंदा को प्रपोज, एक्ट्रेस ने दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर दिखाई झलक

Kriti-Pulkit Wedding Anniversary: एक्ट्रेस कृति खबंदरा और एक्टर पुलकित सम्राट की शादी को आज यानी 15 मार्च को 2 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने एक खास पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 04:08 PM (IST)
Kriti-Pulkit Wedding Anniversary: एक्ट्रेस कृति खबंदरा और एक्टर पुलकित सम्राट की शादी को आज यानी 15 मार्च को 2 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने एक खास पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

बॉलीवुड के लिवेबल कपल कृति खबंदरा और पुलकित सम्राट आज 15 मार्च को अपनी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने प्रपोजल से लेकर अपनी वेडिंग तक की जर्नी दिखाई है. उन्होंने ये भी बताया कि पुलकित ने कैसे उन्हें प्रपोज किया था. आइए देखते है उनकी ये क्यूट फोटोज.

1/10
एक्ट्रेस कृति खबंदरा ने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर पुलकित सम्राट के साथ 10 फोटोज शेयर की. उन्होंने हर एक फोटो में अलग अलग कैप्शन लिखा. पहली फोटो में एक्ट्रेस ने लिखा, 'उन्होंने कभी मुझसे 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' नहीं पूछा. उन्होंने हमेशा कहा, 'तुम मुझसे शादी करोगी. ' शायद दिल से हम दोनों को पहले से पता था.'
एक्ट्रेस कृति खबंदरा ने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर पुलकित सम्राट के साथ 10 फोटोज शेयर की. उन्होंने हर एक फोटो में अलग अलग कैप्शन लिखा. पहली फोटो में एक्ट्रेस ने लिखा, 'उन्होंने कभी मुझसे 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' नहीं पूछा. उन्होंने हमेशा कहा, 'तुम मुझसे शादी करोगी. ' शायद दिल से हम दोनों को पहले से पता था.'
2/10
दूसरी फोटो में एक्ट्रेस ने लिखा, 'ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खास पल था. आखिरकार हम पति-पत्नी बन गए. सच कहें तो इससे बेहतर एहसास कोई नहीं होता.'
दूसरी फोटो में एक्ट्रेस ने लिखा, 'ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खास पल था. आखिरकार हम पति-पत्नी बन गए. सच कहें तो इससे बेहतर एहसास कोई नहीं होता.'
Published at : 15 Mar 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Pulkit Samrat Kriti Kharbanda

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले 'धुरंधर 3' को लेकर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स की है ये प्लानिंग!
'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले 'धुरंधर 3' को लेकर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स की है ये प्लानिंग!
मनोरंजन
BAFTA अवॉर्ड के बाद 'बूंग' ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड, री-रिलीज पर 1 करोड़ कमाने वाली बनी पहली मणिपुरी फिल्म
BAFTA अवॉर्ड के बाद 'बूंग' ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड, री-रिलीज पर 1 करोड़ कमाने वाली बनी पहली मणिपुरी फिल्म
मनोरंजन
निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की उम्र में कितना है फासला? जानें कौन है बड़ा, कौन है छोटा
निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की उम्र में कितना है फासला? जानें कौन है बड़ा, कौन है छोटा
मनोरंजन
अस्पताल में भर्ती हैं कॉमेडियन जाकिर खान, वायरल वीडियो देख फैंस हुए परेशान, पूछा 'आप ठीक हो ना?'
अस्पताल में भर्ती हैं कॉमेडियन जाकिर खान, वायरल वीडियो देख फैंस हुए परेशान, पूछा 'आप ठीक हो ना?'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LPG Gas Crisis: LPG Supply अब बिना रुकावट? 24 घंटे का इंतजार बस! | Strait of Hormuz
Election Date Announcement: बंगाल में किसका चलेगा दांव? ममता के लिए क्या है चुनौती? | Mamata
LPG Gas Crisis: आ रहे 'शिवालिक-नंदादेवी'..चंद घंटे बाद...'सिलेंडर संकट' समाप्त! | Indian Ship
Iran Israel War: IRGC की इजरायल को खुली धमकी..Netanyahu को मारने की खाई कसम! | Khamenei | Trump
Iran Israel War: ईरान की बरसती मिसाइलों का खौफनाक वीडियो..हैरान कर देगा! | Khamenei | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या होर्मुज में युद्धपोत भेजेंगे चीन और ब्रिटेन? ईरान के खिलाफ ट्रंप की अपील पर आया जवाब
क्या होर्मुज में युद्धपोत भेजेंगे चीन और ब्रिटेन? ईरान के खिलाफ ट्रंप की अपील पर आया जवाब
महाराष्ट्र
'कुंभ से मेट्रो तक...हमने पहले किया', मुंबई में मंच से सपा चीफ ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
'कुंभ से मेट्रो तक...हमने पहले किया', मुंबई में मंच से सपा चीफ ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
इंडिया
Congress On Election: बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, कांग्रेस का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, कांग्रेस का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा
बॉलीवुड
‘जो दिखेगा वो बिकेगा’, कैमरा देखते ही अवनीत कौर ने टॉप को किया नीचे, वीडियो वायरल
‘जो दिखेगा वो बिकेगा’, कैमरा देखते ही अवनीत कौर ने टॉप को किया नीचे, वीडियो वायरल
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
विश्व
Israel-US Iran War Live: खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने मचाई तबाही तो बौखलाया ईरान, मिडिल ईस्ट में US ठिकानों पर बरपाया कहर
Live: खर्ग द्वीप पर US ने मचाई तबाही तो बौखलाया ईरान, अमेरिकी ठिकानों पर बरपाया कहर
यूटिलिटी
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget