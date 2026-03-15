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पुलकित सम्राट ने ऐसे किया था कृति खरबंदा को प्रपोज, एक्ट्रेस ने दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर दिखाई झलक
Kriti-Pulkit Wedding Anniversary: एक्ट्रेस कृति खबंदरा और एक्टर पुलकित सम्राट की शादी को आज यानी 15 मार्च को 2 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने एक खास पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
बॉलीवुड के लिवेबल कपल कृति खबंदरा और पुलकित सम्राट आज 15 मार्च को अपनी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने प्रपोजल से लेकर अपनी वेडिंग तक की जर्नी दिखाई है. उन्होंने ये भी बताया कि पुलकित ने कैसे उन्हें प्रपोज किया था. आइए देखते है उनकी ये क्यूट फोटोज.
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Published at : 15 Mar 2026 04:08 PM (IST)
Tags :Pulkit Samrat Kriti Kharbanda
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