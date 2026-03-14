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एक नहीं कई फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन बनीं ये एक्ट्रेसेस, ऐश्वर्या राय से लेकर रश्मिका मंदाना तक का चला पैन-इंडिया जादू
इंडस्ट्री में कई ऐसी हसीनाएं हैं जिन्होंने अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया है. पैन इंडिया उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय से रश्मिका मंदाना तक शामिल हैं.
ऐश्वर्या राय से लेकर रश्मिका मंदाना तक उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने सिर्फ एक इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग की कला के दायरे को सीमित नहीं रखा. बल्कि, पैन इंडिया खूब नाम कमाया.
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Published at : 14 Mar 2026 06:38 PM (IST)
Tags :Aishwarya Rai RASHMIKA MANDANA
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प्रेम कुमारJournalist
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