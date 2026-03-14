Eid 2026: ईद पर लगना है चांद का टुकड़ा, तो जाह्नवी से आलिया तक के एथनिक आउटफिट से लें इंस्पिरेशन

ये अनारकली स्टाइल सूट मृणाल ठाकुर के लुक को ट्रेडिशनल और एलिगेंट बना रहा है. मेहरून कलर के इस भारी कढ़ाई वाले अनारकली सूट के साथ मृणाल ने गहरे लाल और नीले रंग का दुपट्टा कैरी किया है.