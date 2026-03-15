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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Bye Election 2026: गुजरात की उमरेठ सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग और मतगणना

Gujarat Bye Election 2026: गुजरात की उमरेठ सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग और मतगणना

Gujarat Bye Election 2026: गुजरात में उमरेठ विधानसभा की सीट गोविंदभाई राइजीभाई परमार के निधन के बाद खाली हो गई है. इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जाना जरूरी हो गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Mar 2026 05:46 PM (IST)
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गुजरात में उमरेठ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. गुजरात की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मार्च 2026 को अधिसूचना सूचना जारी होगी. 6 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है. वहीं 7 अप्रैल नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख है.

इसके साथ ही 9 अप्रैल 2026 तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं. उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख 23 अप्रैल है जबकि 4 मई 2026 को मतगणना होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक 6 मई 2026 से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

गोविंदभाई राइजीभाई परमार के निधन से खाली हुई उमरेठ सीट

उमरेठ विधानसभा की सीट गोविंदभाई राइजीभाई परमार के निधन के बाद खाली हो गई है. इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जाना जरूरी हो गया है. उमरेठ विधानसभा की सीट आणंद जिले में आती है. पिछले हफ्ते मार्च महीने में ही गोविंदभाई राइजीभाई परमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वो करीब 74 साल के थे. 

गोविंदभाई राइजीभाई परमार का सियासी सफर

उमरेठ और पास के इलाकों के नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों उनके निधन पर शोक जताते हुए अंतिम विदाई दी थी. BJP के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी अपनी पार्टी के नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे. वो 15वीं गुजरात विधानसभा में उमरेठ सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. गोविंदभाई राइजीभाई परमार ने चिखोदरा ग्राम पंचायत के सरपंच के तौर पर अपने करियर की शुरूआत की थी. उन्होंने गुजरात सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली.

2022 चुनाव में गोविंदभाई राइजीभाई परमार को मिली थी जीत

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गोविंदभाई राइजीभाई परमार पर भरोसा जताया था और वो 26,717 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब भी हुए थे. इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वो बीजेपी की टिकट से चुनाव में जीत हासिल की थी. उमरेठ विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्‍या 2 लाख 71 हजार से अधिक है.

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Published at : 15 Mar 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Gujarat Bye Election 2026 Umreth Assembly Bye Election
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