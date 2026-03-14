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आलिया भट्ट जीती हैं लैविश लाइफ, करोड़ों में हैं नेटवर्थ, जाने एक्ट्रेस कहां से करती हैं मोटी कमाई
Alia Bhatt Networth: आलिया भट्ट बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीती हैं. एक्ट्रेस की नेटवर्थ करोड़ो में हैं. आइए जानते हैं वो कहां कहां से कमाई करती हैं.
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस की नेटवर्थ करोड़ो में है. उनके पास करोड़ों को प्रॉपर्टीज हैं. कल, 15 मार्च को वो अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं कितनी है एक्ट्रेस की नेटवर्थ.
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Published at : 14 Mar 2026 10:57 PM (IST)
Tags :Alia Bhatt
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