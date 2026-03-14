आलिया भट्ट जीती हैं लैविश लाइफ, करोड़ों में हैं नेटवर्थ, जाने एक्ट्रेस कहां से करती हैं मोटी कमाई

आलिया भट्ट ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2 स्टेट्स, हाईवे, डियर ज़िंदगी, राज़ी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया.