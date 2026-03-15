टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहले मैच में न्यूजीलैंड की हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल

टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले मैच में न्यूजीलैंड की करारी हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल
New Zealand vs South Africa 1st T20I: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पहले ही मैच में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा. कीवी टीम ने टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला भारत के खिलाफ गंवाया था.
New Zealand vs South Africa 1st T20I Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब टी20 विश्व कप के बाद पहले ही मैच में न्यूजीलैंड को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा. इस दफा कीवी टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला गंवाया.
न्यूजीलैंड की सरजमीं पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का पहला मुकाबला माउंट माउंगानुई में खेला गया. घरेलू सरजमीं पर हुए मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले में कीवी टीम बिल्कुल बेबस नजर आई.
मुकाबले का हाल
मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम 14.3 ओवर में सिर्फ 91 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए जेम्स नीशम ने 21 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. नीशम के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका. टीम के कुल 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके.
इस दौरान अफ्रीका के लिए नकोबानी मोकोएना ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. बाकी गेराल्ड कोएत्जी, ओटनेल बार्टमैन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट अपनी झोली में डाले.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) March 15, 2026
A complete performance from #TheProteas as they secure a 7-wicket victory to go 1–0 up in the five-match T20I series. 🇿🇦🏏#Unbreakable pic.twitter.com/lhrJR4G7p6
अफ्रीका ने आसानी से जीता मैच
रन चेज के लिए उतरी अफ्रीका ने 20 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से आसान जीत अपने नाम कर ली. छोटे चेज में टीम के लिए कॉनर एस्टरहुइजेन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 48 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 45* रन स्कोर किए. हालांकि उनके अलावा बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे बाकी चार बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके.
इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमीसन, जैकरी फाउल्क्स और मिचेल सेंटनर ने 1-1 विकेट अपनी झोली में डाला. जेमीसन सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 3.4 ओवर में 28 रन खर्चे. उनकी इकॉनमी 7.60 की रही.
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Source: IOCL