टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहले मैच में न्यूजीलैंड की हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले मैच में न्यूजीलैंड की करारी हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल

टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले मैच में न्यूजीलैंड की करारी हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल

New Zealand vs South Africa 1st T20I: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पहले ही मैच में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा. कीवी टीम ने टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला भारत के खिलाफ गंवाया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Mar 2026 04:58 PM (IST)
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New Zealand vs South Africa 1st T20I Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब टी20 विश्व कप के बाद पहले ही मैच में न्यूजीलैंड को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा. इस दफा कीवी टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला गंवाया. 

न्यूजीलैंड की सरजमीं पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का पहला मुकाबला माउंट माउंगानुई में खेला गया. घरेलू सरजमीं पर हुए मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले में कीवी टीम बिल्कुल बेबस नजर आई. 

मुकाबले का हाल 

मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम 14.3 ओवर में सिर्फ 91 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए जेम्स नीशम ने 21 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. नीशम के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका. टीम के कुल 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. 

इस दौरान अफ्रीका के लिए नकोबानी मोकोएना ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. बाकी गेराल्ड कोएत्जी, ओटनेल बार्टमैन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट अपनी झोली में डाले. 

अफ्रीका ने आसानी से जीता मैच 

रन चेज के लिए उतरी अफ्रीका ने 20 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से आसान जीत अपने नाम कर ली. छोटे चेज में टीम के लिए कॉनर एस्टरहुइजेन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 48 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 45* रन स्कोर किए. हालांकि उनके अलावा बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे बाकी चार बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके. 

इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमीसन, जैकरी फाउल्क्स और मिचेल सेंटनर ने 1-1 विकेट अपनी झोली में डाला. जेमीसन सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 3.4 ओवर में 28 रन खर्चे. उनकी इकॉनमी 7.60 की रही. 

 

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पाकिस्तानी दिग्गज ने लिया संन्यास, अचानक फैसले से क्रिकेट जगत हैरान

Published at : 15 Mar 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
New Zealand Vs South Africa T20 World Cup 2026
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