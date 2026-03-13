Israel-US Iran War Live: 'अगले हफ्ते ईरान पर करेंगे बड़ा हमला', ट्रंप की धमकी, सऊदी ने तेहरान के 28 ड्रोन किए तबाह
US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का 14वां दिन भी बेहद तनावपूर्ण रहा. USA ने समुद्र में फंसे रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 30 दिनों की विशेष छूट जारी की है.
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अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग (US-Israel-Iran War) का आज 14वां दिन है. दोनों पक्षों की ओर से हमले लगातार तेज हो रहे हैं और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Iran New Supreme Leader Mojtaba Khamenei) ने पद संभालने के बाद गुरुवार को अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया.
अपने बयान में मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट (Middle East Tensions) में मौजूद अपने सैन्य अड्डों को बंद कर दे. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे.
डोनाल्ड ट्रंप का दावा- खामेनेई जिंदा हैं
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई को लेकर बयान दिया. ट्रंप ने कहा कि खामेनेई अभी जिंदा हैं. हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि वह शायद गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में जीवित हैं.
रूस के तेल की खरीद पर अमेरिका की विशेष छूट
अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 30 दिनों की विशेष छूट जारी की है. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस फैसले का मकसद ईरान युद्ध के कारण अस्थिर हुए वैश्विक बाजार को संभालना है.
ईरान की कड़ी चेतावनी
ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे या बंदरगाहों पर जरा सा भी हमला हुआ तो वह पूरे क्षेत्र के तेल और गैस संसाधनों को आग के हवाले कर देगा. ईरानी सैन्य प्रवक्ता के अनुसार जवाबी कार्रवाई में उन सभी तेल और गैस प्रणालियों को निशाना बनाया जाएगा जिनसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को फायदा मिलता है.
Israel-US Iran War Live: ईरान में तुरंत नहीं हो सकता सत्ता परिवर्तन: ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार गिर तो जाएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, 'ईरानी जनता अपनी सरकार को बदलने के लिए विद्रोह करेगी, ऐसा तुरंत नहीं हो सकता है. मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास हथियार नहीं हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है.'
Israel-US Iran War Live: 'ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद नहीं किया'
भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, 'ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद नहीं किया है. यह खुला हुआ है. हालांकि, मौजूदा हालात और परिस्थितियों के कारण जहाज होर्मुज से गुजरने में असमर्थ हैं. अन्यथा ईरान कभी नहीं चाहता था कि यह रास्ता बंद हो या अवरुद्ध हो. कुछ जहाज अभी भी वहां से गुजर रहे हैं.'
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Source: IOCL