33वें बर्थडे पर आलिया भट्ट का बड़ा तोहफा, ‘Eternal Kids’ के जरिए बच्चों को सुनाएंगी कहानियां

एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर आलिया भट्ट ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी Eternal Sunshine Productions के तहत बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की है. आज वो अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस खास मौके पर उन्होंने 'Eternal Kids' नाम का नया सेगमेंट लॉन्च करने का ऐलान किया. इसके जरिए बच्चों के लिए मजेदार, दिल छू लेने वाली और इमेजनरी स्टोरीज बनाई जाएंगी.

आलिया भट्ट ने लॉन्च किया 'Eternal Kids'

सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए आलिया ने बताया कि इस नई पहल के तहत कई प्रोजेक्ट्स पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'हमारी प्रोडक्शन कंपनी Eternal Sunshine Productions का अब एक नया हिस्सा भी है, जिसका नाम ‘Eternal Kids’ है. इसके लिए हमने पहले से ही तीन दिलचस्प प्रोजेक्ट्स का प्लान बना लिया है.'

पहला प्रोजेक्ट 'There’s C and G and M' नाम की एक कहानी है, जो आलिया भट्ट के दादाजी के बनाए किरदारों और कहानियों से प्रेरित है. आलिया ने बताया कि ये कहानियां उनके बचपन का बहुत खास हिस्सा रही हैं और वो और उनकी बहन Shaheen Bhatt इन्हें सुनते हुए बड़ी हुई हैं. आलिया ने लिखा, 'मैं और शाहीन इन कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं और अब हम इन्हें आप सब तक पहुंचाने के लिए बहुत खुश हैं. ग्रैंडपा, आपको बहुत याद कर रही हूं.'

इसी बैनर के तहत दूसरा प्रोजेक्ट 'OOLANGOO' भी लॉन्च किया गया है. आलिया भट्ट ने बताया कि ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय जीव के बारे में है जो इतना अलग और खास है कि उसकी कहानी सुनाते समय उनकी मां को उसके लिए एक नया शब्द बनाना पड़ा. आलिया ने ये भी बताया कि ये कहानी उनकी मां ने ही लिखी है.

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तीसरा प्रोजेक्ट 'Adventures of Ed-a-Mamma' की दुनिया को आगे बढ़ाने वाला होगा. ये बच्चों की किताबों पर बेस्ड है, जो आलिया के बच्चों के कपड़ों के ब्रांड Ed‑a‑Mamma से इंस्पायर हैं. अब प्रोडक्शन हाउस इसे एक सीरीज में बदलने की योजना बना रहा है और फ्यूचर में इस पर और किताबें भी लाई जाएंगी.

नई पहल की घोषणा करते हुए आलिया भट्ट ने कैप्शनमें लिखा, 'Eternal Kids पेश है, जहां हमारे बचपन की यादें उस बच्चे से मिलती हैं जो आज भी हमारे अंदर कहीं न कहीं जिंदा है.' आलिया की इस पहल को फैंस ने सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया. कमेंट्स में कई लोगों ने इसकी तारीफ की. बता दें, इसके अलावा आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन एक और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं. ये प्राइम वीडियो की एक फिल्म होगी, जिसका नाम 'डोंट बी शाय' है.