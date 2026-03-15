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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'गंगूबाई काठियावाड़ी' से राजी तक, आलिया भट्ट की टॉप 7 फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

'गंगूबाई काठियावाड़ी' से राजी तक, आलिया भट्ट की टॉप 7 फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

Alia Bhatt Top 7 Films: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. आज हम उनकी टॉप 7 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Alia Bhatt Top 7 Films: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. आज हम उनकी टॉप 7 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.

आलिया भट्ट बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. एक्ट्रेस ने कई बेहतरीन फिल्म की हैं, जिसके लिए दर्शक उन्हें खूब पसंद करते हैं. एक्ट्रेस आज अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, ऐसे आइए देखते हैं उनकी टॉप 7 फिल्में कौन सी हैं, जिन्हें ओटीटी पर देख जा सकता है.

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'गंगूबाई काठियावाड़ी' संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी एक चर्चित हिंदी बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट ने रेड‑लाइट एरिया की सशक्त महिला गंगूबाई का मुख्य किरदार निभाया. फिल्म 2022 में आई थी और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'गंगूबाई काठियावाड़ी' संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी एक चर्चित हिंदी बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट ने रेड‑लाइट एरिया की सशक्त महिला गंगूबाई का मुख्य किरदार निभाया. फिल्म 2022 में आई थी और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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फिल्म 'उड़ता पंजाब' एक डार्क क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जो पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर आधारित. इसमें आलिया एक पंजाबी‑ड्रग संकट से जूझती लड़की का रोल करती हैं. यह फिल्म 2016 में रिलीज़ थी और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
फिल्म 'उड़ता पंजाब' एक डार्क क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जो पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर आधारित. इसमें आलिया एक पंजाबी‑ड्रग संकट से जूझती लड़की का रोल करती हैं. यह फिल्म 2016 में रिलीज़ थी और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
Published at : 15 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Dear Zindagi Gangubai Kathiawadi Alia Bhatt

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