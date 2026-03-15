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'गंगूबाई काठियावाड़ी' से राजी तक, आलिया भट्ट की टॉप 7 फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
Alia Bhatt Top 7 Films: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. आज हम उनकी टॉप 7 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.
आलिया भट्ट बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. एक्ट्रेस ने कई बेहतरीन फिल्म की हैं, जिसके लिए दर्शक उन्हें खूब पसंद करते हैं. एक्ट्रेस आज अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, ऐसे आइए देखते हैं उनकी टॉप 7 फिल्में कौन सी हैं, जिन्हें ओटीटी पर देख जा सकता है.
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Published at : 15 Mar 2026 11:15 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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