'गंगूबाई काठियावाड़ी' से राजी तक, आलिया भट्ट की टॉप 7 फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

'गंगूबाई काठियावाड़ी' संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी एक चर्चित हिंदी बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट ने रेड‑लाइट एरिया की सशक्त महिला गंगूबाई का मुख्य किरदार निभाया. फिल्म 2022 में आई थी और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.