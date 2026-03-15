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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक

आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक

PNG Connection Availability: अगर आप भी PNG कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो पहले यह जानना जरूरी है कि आपके इलाके में पाइपलाइन गैस की सुविधा है या नहीं. जानें कैसे चेक किया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 Mar 2026 03:18 PM (IST)
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PNG Connection Availability:  मिडिल ईस्ट में जारी तेल संकट का असर अब भारत के घरों तक भी महसूस होने लगा है. कई जगहों पर LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है और लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक कराने लगे हैं. लेकिन जिन इलाकों में पाइपलाइन गैस की सुविधा है. वहां रहने वाले परिवार PNG कनेक्शन लेने का सोच रहे हैंं.

इससे सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी और घरों तक लगातार गैस की सप्लाई भी मिलती रहेगी. अगर लोग PNG पर शिफ्ट होते हैं तो एलपीजी की मांग को भी कम किया जा सकता है और सप्लाई सिस्टम बेहतर तरीके से संभाली जा सकती है. ऐसे जानें आपके इलाके में PNG उपलब्ध है या नहीं. 

PNG और LPG में क्या है फर्क?

रसोई गैस की बात करें तो आमतौर पर लोग LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. इसमें गैस सिलेंडर में भरकर घर तक पहुंचाई जाती है और खत्म होने पर फिर से बुकिंग करनी पड़ती है. इसके उलट PNG पाइपलाइन के जरिए सीधे घर के किचन तक पहुंचती है. इसमें सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं पड़ती और गैस की सप्लाई लगातार मिलती रहती है.

PNG के फायदे:

  • सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती.
  • गैस की सप्लाई 24 घंटे मिलती रहती है.
  • किचन में सिलेंडर रखने की जगह नहीं घेरती.
  • बिल इस्तेमाल के हिसाब से आता है.

कितने दिन में मिलता है नया कनेक्शन?

अगर आपके इलाके में PNG की पाइपलाइन मौजूद है तो नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं होती. आवेदन करने के बाद गैस कंपनी की टीम पहले यह जांच करती है कि पाइपलाइन आपके घर तक पहुंच सकती है या नहीं. अगर तकनीकी तौर पर सब ठीक होता है तो आगे का काम शुरू कर दिया जाता है.

कनेक्शन मिलने की प्रोसेस:

  • पहले आवेदन और रजिस्ट्रेशन किया जाता है.
  • इसके बाद कंपनी की टीम घर का सर्वे करती है.
  • पाइपलाइन संभव होने पर इंस्टॉलेशन शुरू होता है.
  • आम तौर पर 2 से 4 हफ्तों में काम शुरू हो जाता है.
  • पूरी प्रोसेस 3 महीने के भीतर पूरी हो जाती है.

यह भी पढ़ें:जिनके पास पहले से है LPG कनेक्शन, PNG लेने के बाद क्या उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा सिलेंडर? क्या है नया नियम

कैसे चेक करें आपके इलाके में PNG है या नहीं?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके शहर या मोहल्ले में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं. तो इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं. सबसे पहले आप अपने शहर की गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर पिनकोड डालकर जानकारी ले सकते हैं.

PNG अवेलिबिलिटी चेक करने के तरीके

  • गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अपना राज्य, शहर और पिनकोड दर्ज करें.
  • अगर आपका एरिया Available दिखे तो आवेदन किया जा सकता है.
  • जानकारी न मिले तो कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
  • सभी कंपनियों की वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर होते हैं.

देश के अलग अलग शहरों में कई कंपनियां पाइप्ड गैस सर्विस देती हैं. जैसे दिल्ली एनसीआर में Indraprastha Gas Limited, मुंबई में Mahanagar Gas Limited और गुजरात में Gujarat Gas Limited जैसी कंपनियां PNG कनेक्शन उपलब्ध कराती हैं. इनके जरिए आप अपने इलाके में गैस सुविधा के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें:पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 Mar 2026 03:18 PM (IST)
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