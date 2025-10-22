एक्सप्लोरर
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
Soumya Seth Blessed With Baby Girl: गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस सौम्या सेठ दूसरी बार मां बन गई हैं. उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने खुद ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है.
गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस सौम्या सेठ ने दूसरी बार मां बनने की खुशी अपने फैंस के साथ शेयर की है. हाल ही में उन्होंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिससे उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.
Published at : 22 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Tags :Soumya Seth Govinda
