गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Soumya Seth Blessed With Baby Girl: गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस सौम्या सेठ दूसरी बार मां बन गई हैं. उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने खुद ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है.

गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस सौम्या सेठ ने दूसरी बार मां बनने की खुशी अपने फैंस के साथ शेयर की है. हाल ही में उन्होंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिससे उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.

'नव्या' फेम एक्ट्रेस सौम्या सेठ एक बार फिर मां बन गई हैं. हाल ही में उन्होनें एक बेटी को जन्म दिया है.
दिवाली के मौके पर सौम्या ने फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की और बेटी की झलक भी दिखाई.
तस्वीर में सौम्या अपने पति और बेटे के साथ अपनी बेटी को गोद में लिए हुए नजर आ रही हैं.
सौम्या ने अपनी लाडली बेटी का नाम भी अनाउंस कर दिया है. उन्होंने अपनी बेटी का नाम आर्या सेठ रखा है.
सौम्या की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अरुण कपूर से शादी की थी. लेकिन फिर 2019 में उनका तलाक हो गया. वहीं तलाक के बाद अब एक्ट्रेस ने शुभम चूहाड़िया से दूसरी शादी की है.
बता दें कि सौम्या एक टीवी एक्ट्रेस हैं, उन्हें शो 'नव्या' से पहचान मिली थीं. हांंलाकि सौम्या अब एक्टिंग करियर को अलविदा कह चुकी है. फिलहाल वो अमेरिका में रह कर रियल एस्टेट एस्टेट एजेंट के तौर पर काम रही हैं.
सौम्या रागिनी खन्ना की चचेरी बहन हैं. दोनों की मां रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती हैं. इसी लिए सौम्या गोविंदा की भांजी हुईं.
Published at : 22 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Soumya Seth Govinda

Photo Gallery

Embed widget