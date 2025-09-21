हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश

61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश

Govinda Spotted In Mumbai: पॉपुलर एक्टर गोविंदा को हाल ही में पैप्स ने बेहद स्टाइलिश अवतार में सुपर डांसर के सेट पर स्पॉट किया. एक्टर की ये तस्वीरें फैंस के दिल में जगह बना रही है. यहां देखिए फोटोज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 07:28 PM (IST)
Govinda Spotted In Mumbai: पॉपुलर एक्टर गोविंदा को हाल ही में पैप्स ने बेहद स्टाइलिश अवतार में सुपर डांसर के सेट पर स्पॉट किया. एक्टर की ये तस्वीरें फैंस के दिल में जगह बना रही है. यहां देखिए फोटोज

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा लंबे समय से पर्दे से दूर हैं. लेकिन रियलिटी शोज में उन्हें कई बार देखा जाता है. हाल ही में पैप्स ने एक्टर को सुपर डांसर के ग्रैंड फिनाले सेट पर स्पॉट किया. उनका फिटनेस देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

1/10
हिंदी सिनेमा के राजा बाबू बढ़ती उम्र के साथ और भी डैशिंग होते जा रहे हैं. उनकी पर्सनैलिटी और उनका चार्म देख कर आज भी लोग अपना दिल गोविंदा के नाम कर देते हैं.
हिंदी सिनेमा के राजा बाबू बढ़ती उम्र के साथ और भी डैशिंग होते जा रहे हैं. उनकी पर्सनैलिटी और उनका चार्म देख कर आज भी लोग अपना दिल गोविंदा के नाम कर देते हैं.
2/10
हाल ही में पैप्स ने गोविंदा को 'सुपर डांसर' के सेट पर स्पॉट किया. वायरल तस्वीरों में गोविंदा का लुक बेहद स्टाइलिश और क्लासी लग रहा है.
हाल ही में पैप्स ने गोविंदा को 'सुपर डांसर' के सेट पर स्पॉट किया. वायरल तस्वीरों में गोविंदा का लुक बेहद स्टाइलिश और क्लासी लग रहा है.
3/10
आपने देखा होगा गोविंदा हर ट्रेंड के साथ कदम मिला कर चलते हैं और अक्सर ही वो अपने उनके लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं. हर बार वो ऐसी एक्सपेरिमेंट्स में पास भी होते हैं.
आपने देखा होगा गोविंदा हर ट्रेंड के साथ कदम मिला कर चलते हैं और अक्सर ही वो अपने उनके लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं. हर बार वो ऐसी एक्सपेरिमेंट्स में पास भी होते हैं.
4/10
वायरल तस्वीरों में अभिनेता को येलो कलर के एंब्रॉयडर्ड जैकेट के साथ डेनिम जीन्स कैरी करते हुए देखा गया. इस स्टाइलिश अंदाज में उन्होंने पैप्स के सामने अलग-अलग पोज भी दिए.
वायरल तस्वीरों में अभिनेता को येलो कलर के एंब्रॉयडर्ड जैकेट के साथ डेनिम जीन्स कैरी करते हुए देखा गया. इस स्टाइलिश अंदाज में उन्होंने पैप्स के सामने अलग-अलग पोज भी दिए.
5/10
इस आउटफिट को उन्होंने व्हाइट टीशर्ट, लॉकेट और स्टाइलिश शूज के साथ पूरा किया. इसके साथ ही उनके हेयरस्टाइल और सनग्लासेज ने पूरे लुक में चार चांद लगा दी.
इस आउटफिट को उन्होंने व्हाइट टीशर्ट, लॉकेट और स्टाइलिश शूज के साथ पूरा किया. इसके साथ ही उनके हेयरस्टाइल और सनग्लासेज ने पूरे लुक में चार चांद लगा दी.
6/10
61 की उम्र में भी गोविंदा की ऐसी एनर्जी और फिटनेस देख सभी चौंक जाते हैं. अभिनेता कई यंगस्टर्स को अपने इस अंदाज से मात दे सकते हैं.
61 की उम्र में भी गोविंदा की ऐसी एनर्जी और फिटनेस देख सभी चौंक जाते हैं. अभिनेता कई यंगस्टर्स को अपने इस अंदाज से मात दे सकते हैं.
7/10
इस उम्र में भी बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 ने अपनी तंदुरुस्ती का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा है. प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल से 61 की उम्र में भी गोविंदा 31 के लगते हैं.
इस उम्र में भी बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 ने अपनी तंदुरुस्ती का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा है. प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल से 61 की उम्र में भी गोविंदा 31 के लगते हैं.
8/10
आज भी बॉलीवुड के हिट एक्टर गोविंदा का हर अंदाज कातिलाना है. अपनी पर्सनैलिटी और स्वैग से आज भी वो लाइमलाइट अपने नाम कर ही लेते हैं.
आज भी बॉलीवुड के हिट एक्टर गोविंदा का हर अंदाज कातिलाना है. अपनी पर्सनैलिटी और स्वैग से आज भी वो लाइमलाइट अपने नाम कर ही लेते हैं.
9/10
अब अभिनेता की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. सभी लोग गोविंदा के स्टाइल और फिटनेस की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं और उनकी तस्वीरों पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात भी हो रही है.
अब अभिनेता की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. सभी लोग गोविंदा के स्टाइल और फिटनेस की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं और उनकी तस्वीरों पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात भी हो रही है.
10/10
पिछले दिनों अभिनेता अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थे. पत्नी सुनीता आहूजा संग तलाक की खबरों ने फैंस को बहुत परेशान कर दिया था लेकिन अब उनके बीच सब ठीक है. अब जल्द ही एक्टर ट्विंकल खन्ना और काजोल के नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में बतौर गेस्ट नजर आएंगे.
पिछले दिनों अभिनेता अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थे. पत्नी सुनीता आहूजा संग तलाक की खबरों ने फैंस को बहुत परेशान कर दिया था लेकिन अब उनके बीच सब ठीक है. अब जल्द ही एक्टर ट्विंकल खन्ना और काजोल के नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में बतौर गेस्ट नजर आएंगे.
Published at : 21 Sep 2025 07:26 PM (IST)
Tags :
Super Dancer Govinda

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
हेल्थ
Male pregnancy Myth: कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
जनरल नॉलेज
Road Accidents India: देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
यूटिलिटी
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget