एक्सप्लोरर
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
Govinda Spotted In Mumbai: पॉपुलर एक्टर गोविंदा को हाल ही में पैप्स ने बेहद स्टाइलिश अवतार में सुपर डांसर के सेट पर स्पॉट किया. एक्टर की ये तस्वीरें फैंस के दिल में जगह बना रही है. यहां देखिए फोटोज
बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा लंबे समय से पर्दे से दूर हैं. लेकिन रियलिटी शोज में उन्हें कई बार देखा जाता है. हाल ही में पैप्स ने एक्टर को सुपर डांसर के ग्रैंड फिनाले सेट पर स्पॉट किया. उनका फिटनेस देख आप भी हैरान रह जाएंगे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 21 Sep 2025 07:26 PM (IST)
Tags :Super Dancer Govinda
बॉलीवुड
10 Photos
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
बॉलीवुड
10 Photos
शिल्पा शेट्टी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो 50 साल की हो चुकी हैं
बॉलीवुड
7 Photos
जीन्स, टॉप और आंखों पर काला चश्मा, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
बॉलीवुड
9 Photos
पत्नी संग दिखे नसीरुद्दीन शाह, स्टाइलिश लुक में पहुंचीं मीरा, ईशान ने डैशिंग अवतार में दिए पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
बॉलीवुड
10 Photos
शिल्पा शेट्टी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो 50 साल की हो चुकी हैं
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion