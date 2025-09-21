61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश

पिछले दिनों अभिनेता अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थे. पत्नी सुनीता आहूजा संग तलाक की खबरों ने फैंस को बहुत परेशान कर दिया था लेकिन अब उनके बीच सब ठीक है. अब जल्द ही एक्टर ट्विंकल खन्ना और काजोल के नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में बतौर गेस्ट नजर आएंगे.