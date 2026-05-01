अब जुनैद खान फिल्म 'एक दिन' लेकर आए हैं, जिसमें उनकी जोड़ी साई पल्लवी के साथ बनी है. 'लवयापा' की असफलता के बाद जुनैद को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल है.