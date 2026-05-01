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In Pics: फिल्म 'एक दिन' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, बेटे जुनैद खान के लिए जमकर प्रमोशन कर रहे आमिर खान
Aamir khan Spotted With Son Junaid Khan: आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ऐसे में मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने लाडले की फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं.
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. आमिर खान इन दिनों अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. अब इस बीच हाल ही में जुनैद और साई को जुहू में स्पॉट किया गया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 01 May 2026 09:29 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Junaid Khan
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