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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडIn Pics: फिल्म 'एक दिन' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, बेटे जुनैद खान के लिए जमकर प्रमोशन कर रहे आमिर खान

In Pics: फिल्म 'एक दिन' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, बेटे जुनैद खान के लिए जमकर प्रमोशन कर रहे आमिर खान

Aamir khan Spotted With Son Junaid Khan: आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ऐसे में मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने लाडले की फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 May 2026 09:29 PM (IST)
Aamir khan Spotted With Son Junaid Khan: आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ऐसे में मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने लाडले की फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं.

जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. आमिर खान इन दिनों अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. अब इस बीच हाल ही में जुनैद और साई को जुहू में स्पॉट किया गया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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जुनैद खान ने साल 2024 में फिल्म 'महाराज' से एक्टिंग में डेब्यू किया था और उनकी परफॉर्मेंस लोगों को खूब पसंद आई. हालांकि, उनकी पहली थिएटर रिलीज 'लवयापा' बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी.
जुनैद खान ने साल 2024 में फिल्म 'महाराज' से एक्टिंग में डेब्यू किया था और उनकी परफॉर्मेंस लोगों को खूब पसंद आई. हालांकि, उनकी पहली थिएटर रिलीज 'लवयापा' बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी.
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अब जुनैद खान फिल्म 'एक दिन' लेकर आए हैं, जिसमें उनकी जोड़ी साई पल्लवी के साथ बनी है. 'लवयापा' की असफलता के बाद जुनैद को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल है.
अब जुनैद खान फिल्म 'एक दिन' लेकर आए हैं, जिसमें उनकी जोड़ी साई पल्लवी के साथ बनी है. 'लवयापा' की असफलता के बाद जुनैद को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल है.
Published at : 01 May 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Junaid Khan

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