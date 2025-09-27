एक्सप्लोरर
चप्पल और मोजों में बाहर आ गईं फातिमा सना शेख, लेकिन पैप्स के कैमरों से नहीं बच पाईं
Fatima Sana Shaikh Casual Look: फातिमा सना शेख को हाल ही में कैजुअल लुक में स्पॉट किया गया, जिसमें उन्होंने चप्पल के साथ मोजे पहनकर सबका ध्यान खींचा. उनका यह स्टाइल बहुत ही ट्रेंडी दिख रहा था.
फातिमा सना शेख को हाल ही में कैजुअल लुक में देखा गया जिसमें उन्होंने सिंपल टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी. उनके पैरों पर चप्पल और मोजे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. ये लुक सिम्पल और कंफर्टेबल होने के साथ-साथ बहुत ही ट्रेंडी भी लग रहा था.
Published at : 27 Sep 2025 05:59 PM (IST)
Tags :Dangal Fatima Sana Shaikh
