हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचप्पल और मोजों में बाहर आ गईं फातिमा सना शेख, लेकिन पैप्स के कैमरों से नहीं बच पाईं

चप्पल और मोजों में बाहर आ गईं फातिमा सना शेख, लेकिन पैप्स के कैमरों से नहीं बच पाईं

Fatima Sana Shaikh Casual Look: फातिमा सना शेख को हाल ही में कैजुअल लुक में स्पॉट किया गया, जिसमें उन्होंने चप्पल के साथ मोजे पहनकर सबका ध्यान खींचा. उनका यह स्टाइल बहुत ही ट्रेंडी दिख रहा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 05:59 PM (IST)
Fatima Sana Shaikh Casual Look: फातिमा सना शेख को हाल ही में कैजुअल लुक में स्पॉट किया गया, जिसमें उन्होंने चप्पल के साथ मोजे पहनकर सबका ध्यान खींचा. उनका यह स्टाइल बहुत ही ट्रेंडी दिख रहा था.

फातिमा सना शेख को हाल ही में कैजुअल लुक में देखा गया जिसमें उन्होंने सिंपल टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी. उनके पैरों पर चप्पल और मोजे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. ये लुक सिम्पल और कंफर्टेबल होने के साथ-साथ बहुत ही ट्रेंडी भी लग रहा था.

1/9
फातिमा सना शेख अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्हें कैजुअल लुक में स्पॉट किया गया.
फातिमा सना शेख अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्हें कैजुअल लुक में स्पॉट किया गया.
2/9
उन्होंने एक सिंपल और कैजुअल आउटफिट पहना हुआ था जो उनके लुक और कंफर्टेबल अंदाज को बखूबी दिख रहा था.
उन्होंने एक सिंपल और कैजुअल आउटफिट पहना हुआ था जो उनके लुक और कंफर्टेबल अंदाज को बखूबी दिख रहा था.
3/9
फातिमा ने पर्पल और पिंक जैकेट के साथ ब्लैक शॉर्ट्स का कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन चुना है.
फातिमा ने पर्पल और पिंक जैकेट के साथ ब्लैक शॉर्ट्स का कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन चुना है.
4/9
उनका सबसे ध्यान खींचने वाला स्टाइल था पैरों पर पहनें गए चप्पल और मोजे जो साबित करते हैं कि वो हर लुक को बेहतरीन तरीके से कैरी कर सकते हैं.
उनका सबसे ध्यान खींचने वाला स्टाइल था पैरों पर पहनें गए चप्पल और मोजे जो साबित करते हैं कि वो हर लुक को बेहतरीन तरीके से कैरी कर सकते हैं.
5/9
अक्सर लोग चप्पल के साथ मोजे पहनने में हिचकिचाते हैं लेकिन फातिमा सना शेख ने इसे बखूबी स्टाइल के रूप में कैरी किया.
अक्सर लोग चप्पल के साथ मोजे पहनने में हिचकिचाते हैं लेकिन फातिमा सना शेख ने इसे बखूबी स्टाइल के रूप में कैरी किया.
6/9
उनकी यह स्टाइल लोगों को इंस्पायर करती है कि कंफर्टेबल रहना और फैशन में दिखना एक साथ पॉसिबल है.
उनकी यह स्टाइल लोगों को इंस्पायर करती है कि कंफर्टेबल रहना और फैशन में दिखना एक साथ पॉसिबल है.
7/9
फोटोग्राफर्स और फैंस ने भी उनका यह लुक तुरंत नोटिस किया. सोशल मीडिया पर उनके इस अनोखे स्टाइल की काफी तारीफ हो रही है.
फोटोग्राफर्स और फैंस ने भी उनका यह लुक तुरंत नोटिस किया. सोशल मीडिया पर उनके इस अनोखे स्टाइल की काफी तारीफ हो रही है.
8/9
कई लोग इस सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक को 'एफर्टलेस' कहकर तारीफ कर रहे हैं.
कई लोग इस सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक को 'एफर्टलेस' कहकर तारीफ कर रहे हैं.
9/9
उनके इस कैजुअल लुक से यह इंस्पिरेशन मिलती है की स्टाइल से ज्यादा कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैक्टर है.
उनके इस कैजुअल लुक से यह इंस्पिरेशन मिलती है की स्टाइल से ज्यादा कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैक्टर है.
Published at : 27 Sep 2025 05:59 PM (IST)
