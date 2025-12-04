महिलाओं के लिए पीरियड्स के दिन काफी मुश्किल होते हैं. दर्द, कमजोरी और थकान के कारण दफ्तर में काम करना कभी-कभी बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है. ऐसे में अगर महिलाओं को इन खास दिनों के लिए आराम करने का मौका मिले, तो उनका स्वास्थ्य और काम दोनों बेहतर हो सकते हैं. इसी सोच के साथ भारत के एक और राज्य ने महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है. अब कर्नाटक की लाखों महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की पेड पीरियड लीव मिलेगी, जिसे वे बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के ले सकती हैं.

यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले पीरियड लीव की सुविधा ज्यादातर निजी संस्थानों या चुनिंदा राज्यों तक ही सीमित थी. हालांकि, अब कर्नाटक सरकार ने इसे सरकारी स्तर पर लागू करके महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत संदेश दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस पीरियड्स लीव का फायदा महिलाएं किस उम्र तक उठा सकती हैं.

पीरियड्स लीव का फायदा महिलाएं किस उम्र तक उठा सकती हैं

कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की है कि 18 से 52 साल की सभी महिला सरकारी कर्मचारियों को हर महीने 1 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी. इस तरह, एक महिला कर्मचारी को साल में कुल 12 दिन की छुट्टी मिलेगी, वह भी पूरी तरह सवेतन, यह सुविधा राज्य की स्थायी , संविदा और आउटसोर्स तीनों तरह की महिला कर्मचारियों पर लागू होगी.

छुट्टी लेने के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि महिला कर्मचारी को छुट्टी लेने के लिए कोई मेडिकल प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी. पीरियड लीव को किसी दूसरी छुट्टी जैसे कैजुअल लीव, मेडिकल लीव आदि के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा. इस लीव को ऑफिस में अलग से दर्ज किया जाएगा.

कितनी महिलाओं को मिलेगा फायदा?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में 1.5 लाख से ज्यादा महिला सरकारी कर्मचारी काम करती हैं. अब सभी को इस विशेष मेंस्ट्रुअल लीव का फायदा मिलेगा. श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुविधा बढ़ेगी.

कर्नाटक सरकार ने 2024 में महिलाओं को साल में सिर्फ 6 पीरियड लीव देने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन बाद में महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2025 में इसे बढ़ाकर 12 दिन कर दिया गया.

