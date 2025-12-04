विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेलने का कितना पैसा लेंगे विराट कोहली? रकम जान आपके होश उड़ जाएंगे

भारतीय घरेलू क्रिकेट में अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट चल रहा है. इसके बाद 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसमें विराट कोहली ने खेलने के लिए हामी भर दी है. विराट आखिरी बार 2009-2010 सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखे थे. अब 15 साल बाद विराट की इस घरेलू टूर्नामेंट में वापसी से फैंस के अंदर भी उत्साह चरम पर है.

आपको बताते चलें कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली टीम के लिए खेलेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए प्रति मैच कितनी फीस मिलेगी? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

कितनी फीस लेंगे विराट कोहली?

भारतीय घरेलू क्रिकेट के नियम स्पष्ट हैं. यहां खिलाड़ियों को अनुभव के आधार पर तनख्वाह मिलती है. यदि किसी खिलाड़ी के पास 20 या उससे कम लिस्ट-ए मैचों का अनुभव है, तो उसे प्रति मैच 40 हजार रुपये की तनख्वाह मिलती है. वहीं 21-40 मैचों का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी को विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच के लिए 50 हजार रुपये की सैलरी मिलेगी.

वहीं जिस खिलाड़ी के पास 41 या उससे अधिक लिस्ट-ए मैचों का अनुभव है, उसे हर एक मैच खेलने के लिए 60 हजार रुपये मिलते हैं. चूंकि विराट कोहली के पास 300 से भी अधिक लिस्ट-ए मैचों का अनुभव है, इसलिए विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलने पर विराट को प्रति मैच 60 हजार रुपये मिलेंगे.

कितने मैच खेलेंगे विराट कोहली?

दिल्ली को विजय हजारे ट्रॉफी के लीग चरण में 7 मैच खेलने हैं. क्या विराट कोहली इन सभी मैचों में दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. इसका जवाब है, नहीं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार विराट सिर्फ 3 मैच खेले सकते हैं. वो 24 दिसंबर को आंध्र, 26 दिसंबर को गुजरात और 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच में खेल सकते हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली का शेड्यूल

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली को ग्रुप D में जगह मिली है. ग्रुप D में उसके साथ हरियाणा, गुजरात, सौराष्ट्र, सर्विसेज, ओडिशा, रेलवे और आंध्र प्रदेश हैं. लीग चरण में दिल्ली को 7 मैच खेलने हैं, जिसके बाद 12 जनवरी से नॉकआउट मुकाबले शुरू हो जाएंगे.

